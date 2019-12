Hannover

Die Anhebung der Müllgebühren in der Region Hannover zum 1. Januar 2020 ist sicher. Die Mitglieder des Abfallwirtschaftsausschusses der Region stimmten am Donnerstag dem durchschnittlichen Anstieg von 11,4 Prozent zu. Dagegen votierten lediglich die Vertreter von der AfD und der FDP. Endgültig entscheidet die Regionsversammlung in zwei Wochen, dort werden zumindest SPD, CDU und die Grünen zustimmen. Die neuen Gebühren gelten für die kommenden drei Jahre.

Warum die Erhöhung? Personalkosten rauf, Wertstofferlöse runter

Besonders teuer wird es für die Nutzer von Restmüllsäcken im Umland: Sie müssen vom 1. Januar an teilweise doppelt so viel zahlen wie bisher. Grund für die Anhebung der Gebühren sind laut Abfallwirtschaftsbetrieb Aha gestiegene Personalkosten (plus 5,9 Millionen Euro) und sinkende Wertstofferlöse, vor allem beim Altpapier (insgesamt minus 3,7 Millionen Euro). Das dürfte jedoch nicht der einzige Grund sein. Zum Gesamtpaket gehört auch die Halbierung des Mindestmüllvolumens von bisher zehn Litern pro Person und Woche auf künftig fünf Liter.

In der Debatte im Abfallwirtschaftsausschuss kam Kritik vor allem von der FDP und den Linken. Deren Vertreter Michael Fleischmann sagte, der angestrebte Anstieg der Müllgebühren sei zu hoch, weil bereits vor sechs Jahren die Gebühren drastisch gestiegen seien. Klaus Nagel ( FDP) beklagte, dass Aha mit der Anhebung der Müllgebühren zum ständigen Anstieg der Mietnebenkosten beitrage. Für die Grünen bemängelte Fabian Peters die Rückkehrmöglichkeit zum Restabfallsack im Umland. AfD-Mann Stefan Henze kritisierte das Festhalten an der O-Tonne für Wertstoffe, dabei hatte der Ausschuss wenige Minuten zuvor deren Ende beschlossen.

SPD und CDU verteidigen Pläne

SPD und CDU verteidigten die Pläne. SPD-Abfallexperte Wolfgang Toboldt sagte, auch die anderen Nebenkosten wie Strom, Wasser und Gas stiegen ständig. Der Anstieg bei Aha sei im vor allem den steigenden Personalkosten geschuldet. Für die CDU hob deren abfallpolitischer Sprecher Jan Dingeldey die vielen kostenlosen Leistungen von Aha wie die Wertstoffhöfe, die Grüngutannahmestellen und die Sperrmüllabfuhr hervor.

Der kräftigere Preisanstieg für die Nutzer von Restabfallsäcken, die es nur im Umland gibt, geht auf ein Gutachten mit 3500 Stichproben zurück. Dabei wurden das Volumen und das dazugehörige Gewicht in Tonnen und Säcken ermittelt. Das Ergebnis: Wer Restmüllsäcke hat, stopft dort deutlich mehr Müll hinein als die anderen Bewohner der Region in ihre Tonnen.

Weitere Regeln

Keine Ermäßigung für Campingplätze, Kleingärten und Wochenendhäuser: Diese Ermäßigungen sind nach Ansicht von Aha ein „historisches Überbleibsel“. Inzwischen sei in mehreren Verwaltungsgerichtsverfahren die Frage aufgetaucht, ob die verringerte Grundgebühr noch rechtmäßig ist.

Erhalt der Sackabfuhr: Umlandbewohner, die statt der Tonnenabfuhr ihren Restmüll lieber wieder in Säcken sammeln wollen, können zur Sackabfuhr zurückkehren. Nach der bisherigen Regelung war das ausgeschlossen, wenn erst einmal die Tonne vor der Tür stand.

„Partysack“: Neu ist ein sogenannter Partysack mit einem Volumen von 40 Litern, um größere Mengen Restmüll schneller entsorgen zu können. Er ergänzt den bereits vorhandenen 20-Liter-Partysack – der vielen nach einer Party oder einer Renovierung zu klein ist.

