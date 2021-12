Neustadt

Gerhard Biederbeck hat einiges zu erzählen. Vor ihm auf dem Esstisch ausgebreitet liegen Dokumente, Fotos und Zeitungsartikel, die vom Engagement des Neustädters für den Frieden zeugen. Seit 40 Jahren ist er in der Friedensarbeit tätig.

„Leben als höchstes Gut erhalten“

„Ich bin Friedensarbeiter“, sagt Biederbeck. 1948 im westfälischen Hagen geboren, als die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges noch deutlich sichtbar waren, sei in ihm früh der Wunsch entstanden, einen Beitrag zu leisten, damit militärisches Denken und Handeln nicht wieder die Oberhand gewinnen. Das liberale Denken des Vaters – und dessen Erzählungen von der Zeit in Stalingrad –, am meisten jedoch die Kirchenarbeit prägten den jungen Biederbeck. „Das Christliche ist meine tiefste Motivation – der Wunsch, Leben als höchstes Gut zu erhalten“, sagt der Neustädter.

Früher Aktivismus

Davor, seine Ansichten publik zu machen, schreckte er offenkundig noch nie zurück. Schon seine Abiturrede nutzte der damalige Schülersprecher nicht etwa für unpolitische Floskeln, sondern als Plädoyer für die Selbstständigkeit des Denkens, gegen Autorität und das Schweigen einiger Lehrer zur NS-Zeit. „Darauf bin ich heute noch stolz“, sagt Biederbeck. Eine freie Stelle als Lehrer führte ihn 1974 nach Neustadt, wo er an verschiedenen Schulen und zuletzt dem Gymnasium lehrte. Mittlerweile ist der 73-Jährige im Ruhestand.

Viel Gegenwind – aber auch Respekt

In Neustadt engagiert er sich seit vielen Jahren für die Friedensbewegung. Vergilbte Zeitungsartikel aus den Achtziger- und Neunzigerjahren berichten von den vielfältigen Aktionen der damaligen Gruppen und Vereine: von Menschenketten, dem symbolischen Zersägen von Raketennachbauten bis hin zur Großdemo gegen den Golfkrieg 1991 mit 4000 Teilnehmenden vor den Toren des Fliegerhorsts. Dass es für so viel Hartnäckigkeit nicht immer Zuspruch gab, hat Biederbeck erlebt: „Ich bin beschimpft und bespuckt worden“, erzählt er. Nichtsdestotrotz habe er auch von Kritikern Respektsbekundungen für seinen Einsatz bekommen.

Gerhard Biederbeck präsentiert im Neustädter Rat die Unterschriftenaktion für die kommunale Friedensarbeit. Quelle: Privat

„Keine Antipathie gegen Soldaten“

Bei aller Kritik an Bundeswehr und Politik sei es ihm stets um eine Diskussion von Mensch zu Mensch gegangen, betont der Friedensarbeiter. Er wolle einen positiven Alternativweg aufzeigen. Das habe nicht immer ohne Fehler funktioniert, räumt Biederbeck ein. Zum Beispiel habe er einige Leserbriefe zu aggressiv geschrieben. Antipathie gegenüber Soldatinnen und Soldaten hege er aber nicht, sondern respektiere sie wie alle Gruppen der Gesellschaft.

Recherchen auf Bundesebene

„Ich sehe meine Aufgabe darin, Dinge ohne Alarmismus, sondern über Fakten an die Oberfläche zu bringen“, erklärt der Neustädter. Unter anderem erarbeitete er 1991 eine Konversionsstudie für eine zivile Nachnutzung des Wunstorfer Fliegerhorstes. Für seine Recherchen habe er über die damalige SPD-Abgeordnete Monika Ganseforth sogar schon Kleine Anfragen im Bundestag gestellt.

Kriegsgefahr weiterhin präsent

Die Kriegsgefahr ist seiner Ansicht nach – etwa im Lichte der Ukraine-Krise – längst nicht gebannt. „Ich gehe der Frage nach, ob wir wieder in Vorkriegszeiten leben – und womöglich ungewollt in einen weiteren großen Krieg hineinschlittern“, sagt er. In seinen Recherchen gehe es auch darum, wie sich die globalen Zusammenhänge auf Neustadt und Umgebung auswirkten. Ein Beispiel sei der Fliegerhorst als strategisch wichtiges Ziel im Kriegsfall. Überdies beschäftigt sich der Neustädter mit gesellschaftlicher Militarisierung, steigenden Militärausgaben und verringerter Diplomatiebereitschaft in der Politik.

Eines seiner persönlichen Lieblingsfotos: Gerhard Biederbeck demonstriert vor der Wilhelmstein-Kaserne in Luttmersen, aufgenommen von Dirk Misslisch. Quelle: Privat

Wenig Mitstreitende

Mittlerweile ist Biederbeck allerdings einer der wenigen verbliebenen Friedensaktivisten in Neustadt. Woran liegt das? „Vielleicht ist es eine Modeerscheinung“, mutmaßt er. Andere Themen gelangten in den Vordergrund – so wie heute der Klimawandel. Damals sei die Angst vor dem Atomkrieg allgegenwärtig gewesen. Zudem habe die Wiedervereinigung für militärische Entspannung gesorgt. Dass er gelegentlich der einzige Teilnehmer seiner Demonstrationen ist, zum Beispiel vor der Wilhelmsstein-Kaserne in Luttmersen, kümmert ihn nicht. „Die Macht der Präsenz ist wirkungsvoller als jedes Wort“, sagt Biederbeck dazu.

Arbeit als Schiedsperson

Wenn er gerade nicht vor Gefahren für den Frieden warnt, schlichtet Biederbeck als Schiedsperson in Neustadt Konflikte: „Das ist Krieg im Kleinen“, scherzt er. Dann sei er aber natürlich – wie auch damals als Lehrer – stets neutral.

Von Alexander Plöger