Poggenhagen

In der Poggenhagener Bäckerei Heyde hat am Mittwoch ausgelassene Stimmung geherrscht: Bei Kakao und Keksen freuten sich einige Kinder der städtischen Unterkunft an der Moordorfer Straße über Süßigkeiten, Spiele und Bastelsachen. Möglich gemacht hat das die Spendenaktion der Bäckerei. Kundinnen und Kunden spendeten beim Einkauf den Cent-Betrag, der zum nächsten Euro fehlt. Seit Anfang Dezember sind so stolze 500 Euro zusammengekommen. Die Zukunft der städtischen Unterkunft bleibt derweil jedoch weiterhin Thema.

Spendenaktion für städtische Unterkunft in Poggenhagen: „Die Katze füttern“

„Allen Beteiligten gilt ein riesengroßes Dankeschön, dass wir den Kindern zu Weihnachten eine Freude machen können“, sagt Filialleiterin Kristine Jäger. Die Idee zur Aktion sei spontan entstanden. Eine Porzellankatze diente als markante Spendenbox. Im Dorf habe es sich schnell herumgesprochen, berichtet Jäger – einige Spendenden hätten es scherzhaft „die Katze füttern“ genannt. Das Autohaus Tatje in Steinhude habe sich ebenfalls mit einer großen Spende beteiligt, berichtet die Filialleiterin.

Sogar noch Geld übrig aus Poggenhagener Spendenaktion

Insgesamt zwölf Kinder aus der Unterkunft profitieren von dem gespendeten Geld. Sie haben unterschiedliche Hintergründe, kommen aus Syrien, Pakistan und Montenegro. „Wir sind überwältigt“, sagt Falk Abromeit vom Sozialen Dienst, in dessen Aufgabenbereich die städtische Unterkunft fällt. Tatsächlich sei auch nach dem Kauf der Geschenke noch so viel übrig, dass man etwas zurücklegen könne – „zum Beispiel für einen Besuch im Zoo“, wie Abromeit sagt.

Die Sozialarbeitenden um Falk Abromeit (rechts) verteilen die Geschenke an die Kinder der städtischen Unterkunft in Poggenhagen. Quelle: Alexander Plöger

Prüfung der Poggenhagener Unterkunft dauert an

Wie es allerdings mit der alternden Unterkunft in Poggenhagen weitergeht, die baulich teilweise in problematischem Zustand ist, ist noch nicht abschließend geklärt. „Das Gebäude ist sanierungsbedürftig“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Ob es renoviert werden kann, oder ob ein Neubau nötig sei, werde noch geprüft. Ein Ergebnis erwarte die Stadt „in den nächsten Monaten“. Die Gebäude des Komplexes, die nicht in städtischem Besitz sind, seien in einem akzeptablen Zustand. Der Vertrag mit dem betreibenden Bauverein sei vonseiten der Stadt noch einmal um fünf Jahre verlängert worden, sagt Abromeit.

Unterbringungskapazitäten vorhanden

Obwohl mit dem Wegfall des AWO-Integrationszentrums im ehemaligen Hotel Scheve 70 Plätze für Neuankömmlinge wegfallen, sind laut Schley „Kapazitäten vorhanden“. Man halte aber insgesamt weniger Wohnraum vor, weil die Region Hannover die Kosten für leer stehende Wohneinheiten nicht mehr übernimmt. Gemäß der vorgeschriebenen Quote müssten für etwa das nächste halbe Jahr 110 potenzielle Aufnahmen gewährleistet sein – ob tatsächlich so viele kommen, könne man vorher nicht wissen, sagte die Stadtsprecherin. „Man muss wirtschaftlich sein, aber am Ende geht es immer um Menschen“, betont Abromeit.

Von Alexander Plöger