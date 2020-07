Neustadt

Der 28-jährige Landwirt aus Eilvese, in dessen gepachtetem Mardorfer Stall 2019 mehr als 1000 Schweine qualvoll gestorben sind, hat eine neunmonatige Bewährungsstrafe akzeptiert. Dies berichtete der NDR am Mittwoch unter Berufung auf das zuständige Amtsgericht in Neustadt. Damit bleibt es bei dem Strafmaß, das die Staatsanwaltschaft Oldenburg im Juni für den Strafbefehl bestimmt hatte. Da der Schweinezüchter diesen angenommen hat, erfolgt keine Hauptverhandlung. Auch eine Geldstrafe wird nicht fällig.

Der Fall hatte im vergangenen Jahr für Aufmerksamkeit gesorgt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner bezeichnete das Geschehen als „ethisch und tierrechtlich nicht hinnehmbar“. Sie forderte eine „umgehende und umfassende“ Aufklärung. Der Stall wird inzwischen wieder genutzt, allerdings von dem Eigentümer selbst. Die Region Hannover hatte zuvor sichergestellt, dass alle Anlagen ordnungsgemäß arbeiten und somit keine weitere Gefahr für die Tiere besteht.

Von Mario Moers