Geschäftsleute und Wirtschaftsförderung bereiteten sich am Freitag auf eine niedersächsische Regelung vor, um die auf Bundesebene beschlossene 2G-Regelung für den Einzelhandel umzusetzen. „Aus der Händlerschaft ist die Idee an uns herangetragen worden, die dann erforderlichen Zugangskontrollen durch die Ausgabe von Zugangsbändchen zu vereinfachen“, berichtet Citymanagerin Jana Schadwinkel. An anderer Stelle wird das schon praktiziert.

Armbändchen könnten Zugang vereinfachen

So könnte es laufen: Der 2G-Nachweis des Kunden wird im ersten Ladengeschäft kontrolliert. Die Händler hätten sich bereits die passende App besorgt, um Daten aus der sogenannten Cov-Pass-App der Kunden auslesen zu können, berichtet Boutiquenbesitzerin Anke Lawrenz. Anschließend könne der Kunde mit einem Zugangsbändchen mit einem besonderen Verifizierungsaufkleber am Handgelenk in weiteren Geschäften in Neustadt einkaufen, ohne seinen Impf- oder Genesenensausweis erneut vorzeigen und kontrollieren lassen zu müssen.

Das Bändchen könnte dann als Zugangsberechtigung ausreichen. Alle Vorbereitungen dafür laufen, auch wenn derzeit noch unklar ist, ab wann und für welche Ladengeschäfte diese Regelung gelten wird. „Wenn es so weit ist, sind wir vorbereitet“, sagt Wirtschaftsförderer Uwe Hemens. In einigen Bundesländern reichen auch stichprobenartige Kontrollen in den Geschäften aus.

