Hemmingen

Obwohl er stark betrunken war, hat sich ein 54-jähriger Neustädter am Freitagabend noch hinter das Lenkrad seines Wagens gesetzt und ist Auto gefahren. Anderen Passanten fiel der Mann auf der Bundesstraße 3 wegen seiner ungewöhnlichen Fahrweise auf. Er war auf der Strecke von Springe in Richtung Hannover unterwegs und fuhr Schlangenlinien. Die Polizei stoppte den Mann schließlich in Hemmingen und führte umgehend eine Atemalkoholkontrolle durch. Ergebnis: 3,16 Promille.

Polizei beschlagnahmt Führerschein von betrunkenem Neustädter

Die Beamten nahmen den betrunkenen Fahrer mit zur Wache nach Ronnenberg und ließen ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen. Zudem beschlagnahmten sie den Führerschein des Mannes aus Neustadt am Rübenberg und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in ein Taxi gesetzt, das ihn nach Hause brachte.

Anzeige

Bis das Ergebnis der Blutuntersuchung vorliege, könne es vier Tage dauern, teilte das Kommissariat in Ronnenberg auf Nachfrage mit. Sollten sich der Wert von 3 Promille bestätigen, muss der Mann mit einem mindestens einjährigen, womöglich auch längeren Fahrverbot rechnen wie auch eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU). Das genaue Strafmaß bestimme dann ein Amtsrichter.

Von Astrid Köhler