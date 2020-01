Niedernstöcken

Er ist ein Schütze, wie er im Buche steht: Schon als Kind hat Willi Kümmerling sein Talent zum Scheibenschießen entdeckt. Seit 38 Jahren ist der heute 69-Jährige Vorsitzender des Schützenvereins Niedernstöcken. Am Sonnabend, 25. Januar, will er sein Amt abgeben. Zur Wahl stellt sich sein bisheriger Stellvertreter. Im Interview erzählt Kümmerling, was ihm Schützen- und Dorfleben bedeuten.

Herr Kümmerling, 1963 waren Sie zum ersten Mal Kinderkönig in Niedernstöcken. Wie viele Schützenjacken haben Sie seitdem verschlissen?

Da muss ich erstmal überlegen. Die erste Jacke hatte ich mit 18, eine Heujacke, wie wir es nannten. Die war aus ganz leichtem Lodenzeug. Nun ja, der Körper verändert sich mit der Zeit. Ich glaube, jetzt habe ich meine fünfte Jacke. Die ist auch noch ganz neu, erst ein Vierteljahr alt.

Und was hängt da alles dran?

Längst nicht alle Nadeln, die ich habe. Sonst müsste ich wohl vornüber gebeugt laufen, manche von den Dingern sind ganz schön schwer.

38 Jahre Vorsitzender des Schützenvereins – wie kommt man denn dazu?

Tja, fast möchte ich sagen: Wie die Jungfrau zum Kinde. 1981, als mein Vorgänger das Amt abgeben wollte, haben mich die Vorstandsmitglieder abends angerufen. Ob ich nicht im Vorstand mitmachen wollte. Als ich gefragt habe, was ich denn machen sollte und hörte Vorsitzender, da bin ich erstmal zurückgezuckt. Ich war damals 31, hatte überhaupt keine Erfahrung.

Sie haben trotzdem zugesagt?

Sie haben mich überredet, ich sollte es erst einmal ausprobieren, und die anderen Vorstandsmitglieder haben mir volle Unterstützung zugesagt. Da fühlte ich mich sicherer.

Willi Kümmerling als Schützenchef 1985 Quelle: Chronik des Schützenvereins Niedernstöcken

Wie sehr hat sich das Amt seitdem verändert?

Damals war viel mehr zu tun als heute, der Vorsitzende war auch Schießwart und so eine Art Mädchen für alles. Inzwischen haben wir die Aufgaben auf mehr Schultern verteilt. Aber es ist doch eine Menge, die beim Vorsitzenden bleibt. Die meiste Arbeit macht jedes Jahr das Schützenfest, das wir immer am ersten Juliwochenende feiern. Wenn wir damit fertig sind, müssen wir gleich wieder von vorne anfangen, Schausteller, Essen, Spielmannszüge und Musik, das muss alles passen. Für dieses Jahr ist soweit auch schon alles geregelt.

Und was hat sich im Verein getan?

Wir hatten erst kein Eigentum, waren mehr oder weniger geduldet auf dem Schießstand in der Gastwirtschaft hier im Dorf. Leider starb der Wirt 2013 ganz plötzlich, und die Familie wollte uns raus haben. Nach einigen Verhandlungen ließen sie uns doch schießen, aber die Toiletten durften wir nicht mehr benutzen. Da haben wir uns eine Dixie-Kabine auf den Hof gestellt. Als es schließlich gar nicht mehr ging, 2014, haben wir uns durchgerungen, den Schießstand zu kaufen.

Grün-weiße Bänder flattern im Sommerwind. Zum Schützenfest wird in Niedernstöcken das ganze Dorf geschmückt. Quelle: Patricia Chadde

Schon damals haben sie angekündigt, den Vorsitz abzugeben.

Das stimmt, da waren es auch schon mehr als 30 Jahre. Aber da passte es noch nicht. Inzwischen sitzt mein Stellvertreter gut im Sattel, und auch der Verein ist gut aufgestellt. Es läuft alles, ist alles da. Wir haben unseren Schießstand, eine digitale Anlage, ein Lasergewehr für die Kinder und für die Erwachsenen haben wir kürzlich zwei neue Kleinkalibergewehre gekauft, mit Unterstützung des Ortsrats und anderer Spender.

Wie sieht es mit der Mitgliederzahl aus? Anderswo gibt es große Probleme.

Wir können zufrieden sein. Die letzte Zahl, die ich gehört habe, war 203 Mitglieder, wir haben im vergangenen Jahr wohl an die 20 dazubekommen. Dazu gehört auch eine stattliche Kinderabteilung. In den Dörfern rundum gibt es ja keine Schützenvereine mehr. Da kommen jetzt viele zu uns. Hier im Dorf selbst ist es nicht mehr ganz so einfach, alle mit einzubinden wie früher.

Warum?

Die Neubürger heute sagen: Ich bin aufs Land gezogen, weil ich meine Ruhe haben will. Die fahren tagsüber arbeiten und sitzen abends in ihrem Garten. Die haben aber das Dorfleben nicht so recht verstanden. Wenn sie nicht mitmachen, sitzen sie bald ganz alleine da. Dann stirbt das Dorf aus.

So schlimm scheint es ja noch nicht zu sein.

Nein, hier haben wir eine gute Gemeinschaft. Kürzlich hatten wir Schützen die Niedernstöckener zu einem Ausflug eingeladen. Ein Paar, das schon zig Jahre im Dorf wohnt, fand es so nett mit uns, dass es spontan in den Verein eingetreten ist. Unser Beitrag ist recht günstig, Vollmitglieder zahlen 50 Euro im Jahr, Senioren die Hälfte. Und wir bieten eine ganze Menge: Fünf Schießtermine in der Woche, Boßeln, Preisskat, und über das ganze Jahr verteilt kleinere Wettbewerbe.

Ausgelassene Stimmung ist das Markenzeichen von Niedernstöckens Schützenfest. Am ersten Wochenende im Juli wird gefeiert, wie hier beim Katerfrühstück. Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

Zu Schützen fällt nicht jedem nur Positives ein. Wie ist es mit dem Alkohol?

Wenn ich ans Gewehr gehe, darf ich keinen Alkohol trinken. Naja, es gibt wohl keinen Schützenverein, wo nicht auch mal ein Fehler passiert. Vor einigen Jahren haben wir in unserem Schützenbund Wilhelm Tell beschlossen, dass es beim Pokalschießen der Jugend grundsätzlich keinen Alkohol gibt, für niemanden. Das passt einfach nicht zusammen. Jugendliche schlagen leichter über die Stränge, wenn die Erwachsenen ein schlechtes Vorbild abgeben.

Wo sehen Sie Ihre Führungsqualitäten?

Ich habe nie auf meine Meinung gepocht und mich der Mehrheit gebeugt. aber wenn es ewig hin und her geht, dann muss man auch mal sagen: Da gehts lang. Das kannte ich aus meinem Beruf als KfZ-Meister bei Opel in Neustadt. Und aus dem Fußball, da war ich im Herrenbereich jahrelang Mannschaftsführer.

Sonnabend wird der Nachfolger gewählt Als Schütze ist Willi Kümmerling schon früh erfolgreich gewesen: Mit fast 13 Jahren wurde er Kinderkönig, viermal schaffte er es im Dorf zum Schützenkönig. Als Vorsitzender leitete er den Niedernstöckener Verein seit 1982, damals hatte dieser 185 Mitglieder. Heute sind es noch einige mehr. Zum 75-jährigen Bestehen 1985 und zum 100-jährigen Geburtstag 2010 gab es besondere Feste. Bei der Generalversammlung am Sonnabend, 25. Januar, ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus wird neu gewählt – und die Schützen werden Kümmerling zweifellos einen würdigen Abschied bereiten. Besonderheit im Norden ist der Schützenbund Wilhelm Tell, dem acht Vereine aus Stöckendrebber, Laderholz, Niedernstöcken, Rodewald (dort gibt es drei), Lichtenhorst und Wendenborstel angehören. Kümmerling leitete auch diesen Bund von 1996 bis 2016. Er gehört außerdem dem Vorstand der Jagdgenossenschaft und der Soldatenkameradschaft im Dorf an. Im Hauptberuf war er Kfz-Mechanikermeister. Auch im Rat der Stadt engagierte sich Kümmerling insgesamt zwölf Jahre lang, bis er 2018 aus gesundheitlichen Gründen ausstieg.

Was wollen Sie eigentlich machen, wenn Sie nicht mehr Vorsitzender sind?

Ich stehe den Nachfolgern natürlich weiter zur Verfügung, aber nur wenn sie mich brauchen. Und ich freue mich schon, einfach so zum Schützenfest zu gehen, wann es mir passt, und mal nicht erster und letzter auf dem Platz zu sein. Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass ich als Älterer unter den ganzen jungen Vorstandsmitgliedern nicht mehr so viel Schwung und neue Ideen habe. Dann ist es Zeit zum Aufhören.

Und privat?

Meine Frau Ellen und ich reisen gerne und unternehmen viel. Wir haben erst im Februar 2019 geheiratet, nachdem wir einige Jahre zuvor beide unsere Partner verloren hatten. In diesem Jahr feiern wir zusammen unseren 70. Geburtstag.

Ellen und Willi Kümmerling haben 2019 geheiratet. Quelle: Kathrin Götze

