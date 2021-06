Abkühlung in Neustadt: Hier badet man im See

Neustädter Land

Wer in Neustadt eine Abkühlung sucht, kann vielerorts fündig werden. Dabei gibt es im Stadtgebiet ganz unterschiedliche Möglichkeiten, auch abseits des Mardorfer Badestrands am Steinhuder Meer. Vom Freibad bis zum Badesee reicht die Palette – allerdings darf nicht in jedem See auch gebadet werden.

Am Bordenauer See wird traditionell gebadet. Quelle: Mirko Bartels

Bodenauer See – Badesee mit Tradition

Erlaubt ist das Baden am Bordenauer See, Bordenauer Straße 88, Neustadt. Der Wasserbereich bietet an manchen Stellen seichtes Gewässer mit etwas Sand und eine naturnahe Liegewiese. Der See ist ein ausgewiesenes Badegewässer der Region Hannover und unterliegt den entsprechenden Richtlinien der EU. Ein Teil des Ufers bleibt den Anglern vorbehalten, die den See auch bewirtschaften. Eine Badeaufsicht oder sanitäre Ablagen gibt es nicht. „Das Baden in Bordenau hat eine lange Tradition. Früher waren es aber deutlich mehr Besucher“, sagt Holger Machulla, Vorsitzender des Angelvereins (ASV) Neustadt. Fast 1000 Besucher gab es in Bordenau früher täglich – heute sind es noch etwa 50. 

Dem ASV Neustadt gehören viele Gewässer, auch über das Stadtgebiet hinaus. Die Petrijünger bewirtschaften die Gewässer ihren jeweiligen Widmungen entsprechend. Etwa 3500 Euro kostet die Bewirtschaftung in Bordenau pro Jahr. Tendenz steigend. „Wir mussten in den letzten zwei Jahren erheblich mehr Müll beseitigen als vorher“, sagt Machulla. Bis zu zehn Kubikmeter seien dort je Saison angefallen. „Sonst waren es etwa drei bis vier Kubikmeter. Der tolle Sommer 2019 und die Pandemiebeschränkungen 2020 haben die Nutzungsfrequenz und leider auch die Hinterlassenschaften deutlich erhöht.“

Baden am Campingplatz bei Metel

Wer sich weiter nördlich an einem natürlichen Gewässer entspannen möchte, kann den Tannenbruchsee, Meteler Straße 23, nahe Metel besuchen. Eine Liegewiese mit schattigen Plätzen und einen Abenteuerspielplatz für Kinder gibt es dort. Zur Ausstattung gehören auch ein WC für Badegäste, Steg, Sitzgelegenheiten und eine Gastronomie. Wer baden möchte, meldet sich beim Campingplatz an und muss Eintritt zahlen. Karten für Erwachsene kosten 3, für Kinder von sechs bis 15 Jahre 1,50 Euro. Das Baden ist auf eigene Gefahr. Eine Badeaufsicht gibt es nicht. Eine Besonderheit ist der extra ausgewiesene Hundestrand. Das dürfte manchen Vierbeiner freuen, der sonst zu Hause bleiben müsste. Die Tiere kosten zusätzliche 3 Euro. Der Fachbereich Gesundheit der Region Hannover führt regelmäßige Untersuchungen des Badegewässers an der Badestelle durch.

Im Franzseebad Amedorf, Zum Franzsee 1, treffen sich die Welten: Gebadet wird im Naturgewässer mit befestigtem Ufer, abgetrennten Nichtschwimmerbereich und Rutsche. Der aufgestaute See hat einen moorigen Charakter mit Schilfbestand und Seerosenflächen. Durch das Bad fließt der in die Leine mündende Seegraben. Das Gewässer ist umgeben von Äckern, Wiesen und Wald. Das Bad bietet seinen Besuchern WC, Dusche, Umkleide, Liegewiese und sogar eine Sauna.

Badeverbot in Basse

Verboten ist das Schwimmen seit Herbst 2020 im Kiesteich Basse. Der gehört nun zum Naturschutzgebiet Basser Holz und Werder. „Seitdem unterliegt die Nutzung den entsprechenden Vorgaben. Das Baden ist entsprechend streng verboten“, sagt Holger Machulla. 

Der Kiesteich Basse ist seit Herbst Teil des Naturschutzgebietes Basser Holz und Werder. Wer dort badet, muss mit hohen Strafen rechnen. Quelle: Mirko Bartels

150.000 Nichtschwimmer durch Corona

Während viele Erholungssuchende es kaum erwarten können, baden zu gehen, warnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Niedersachsen vor einem Sommer voller Nichtschwimmer. Viele Badegäste würden wegen überfüllter oder zugangsbeschränkter Bäder auf unbewachte Strandabschnitte, Kanäle und Flüsse ausweichen und sich dort überschätzen. 2020 seien insgesamt 50 Menschen in Niedersachsen ertrunken, heißt es von Sprecher Christoph Penning. 18 davon in Seen und Teichen, 14 in Flüssen. Nach Schätzungen der DLRG gibt es durch die Corona-Krise viele Kinder, die nicht sicher schwimmen lernen konnten. Die Zahl der zusätzlichen Nichtschwimmer wird landesweit auf 150.000 geschätzt.

Auch die Rettungsschwimmer selbst konnten vielfach nicht trainieren. In Neustadt können sie ihre im Herbst 2020 abgebrochene Ausbildung erst Ende des Monats wieder fortsetzen, wie Neustadts DLRG-Chefin Stefanie Gödecke sagt.

Von Mirko Bartels