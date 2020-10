Absage von Jahrestagung in Neustadt zeigt die Not der Freilichtbühnen

Neustadt

Seit einem halben Jahrhundert gibt es die Freilichtbühne Otternhagen. Das Jubiläum sollte Anlass sein, am vergangenen Wochenende die Jahresversammlung des Verbandes Deutscher Freilichtbühnen-Region Nord (VDF) in Neustadt auszurichten. 24 Stunden vor Beginn wurde die Veranstaltung allerdings abgeblasen. In der Region Hannover waren infolge steigender Infektionszahlen bereits am Sonnabend strengere Regeln für Zusammenkünfte in Kraft getreten, einige Teilnehmer hatten zudem schon vorher abgesagt.

Eigentlich wollten sich Vertreter von 43 Amateurbühnen aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen in der Kooperativen Gesamtschule treffen. „Das Jahr war als Komödie geplant und entwickelt sich gerade in Richtung Drama“, sagt Versammlungsorganisator Magnus Ronge. Der zweite Vorsitzende des Verbandes ist vielen auch als Regisseur der Waldbühne Otternhagen bekannt.

Freilichtbühnen droht Insolvenz

„Es war schon vor Corona nicht einfach, jetzt wird es richtig schlimm“, sagt er. Das Geld, das bereits in die Saisonvorbereitungen geflossen sei, sei zumeist unwiederbringlich verloren. 2019 hatten die Freilichtbühnen bundesweit 1738 Aufführungen in 153 unterschiedlichen Inszenierungen auf die Bühne gebracht. Dieses Jahr kam nur ein Bruchteil der geplanten Aufführungen zu Stande. An den meisten Standorten entschieden sich die Verantwortlichen, ihre Saison abzusagen – darunter auch die Otternhagener.

„Es war schon vor Corona nicht einfach, jetzt wird es richtig schlimm“: Magnus Ronge ist zweiter Vorsitzender des Verbandes Deutscher Freilichtbühnen Nord und vielen als Regisseur der Waldbühne Otternhagen bekannt. Quelle: privat

Der VDF geht von insgesamt mehr als 800.000 Euro Kosten in der Vorbereitung aus. Hinzu kommen laufende Kosten für Versicherungen, Unterhaltung und Steuern. Die liegen je nach Bühnengröße bei monatlich rund 2500 Euro. „Für die 19 niedersächsischen Amateurbühnen unseres Verbands bedeutet das konkret einen Einnahmeverlust von rund 2,2 Millionen Euro bei den Eintrittskarten“, sagt Ronge. Allein die verauslagten Beträge für die Saisonvorbereitungen lägen hier bei mindesten 100.000 Euro. „Der Vorstand des VDF hofft sehr, dass keine Mitgliedsbühne von einer Insolvenz bedroht ist“, sagt der erste Vorsitzende des VDF-Region Nord, Heribert Knecht. Als positiv beschreibt er den engen Kontakt zu dem Kulturreferat des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur.

Aus- und Weiterbildung stagniert

„Die Aus- und Weiterbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen stagniert ebenfalls“, bedauert Ronge. Im zurückliegenden Jahr nahmen noch 860 Teilnehmer an Tagungen, Teenie- und Jugendcamp teil. „Dabei stehen die Weiterbildung und der Austausch im Vordergrund, außerdem kann man sich von den besuchten Bühnenanlagen das eine oder andere abgucken“, berichtet Ralf Frank, Vorsitzender der Otternhagener Waldbühne von eigenen Erfahrungen. Infolge der Pandemie wurde ausschließlich die Jugendleitertagung durchgeführt.

Corona-Sonderprogramm für Freilichtbühnen

Die Freilichtbühnen in Niedersachsen werden im Corona-Sonderprogramm für gemeinnützige Kultureinrichtungen und Kulturvereine entsprechend berücksichtigt. Die Bühne in Otternhagen hatte im Sommer 10.800 Euro Soforthilfe vom Land bekommen.

Die Theatermacher in Otternhagen bleiben auch in Ermangelung eines politischen Masterplan für die Kulturszene kämpferisch gestimmt. „Wir lassen uns nicht entmutigen, aber die aktuelle Lage ist sehr fordernd“, sagt Frank. Die Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Freilichtbühnen Region Nord in Neustadt 2021 nachzuholen ist nicht geplant.

Von Patricia Chadde