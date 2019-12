Adventskonzert in Liebfrauen lockt mit Gospels und mehr

Neustadt

Weihnachtliche Klänge erschallen Sonnabend, 21. Dezember, ab 16.30 Uhr in der Liebfrauen Kirche, Neustadt, beim traditionellen Weihnachtskonzert Christmas-Gospel & more. An diesem Nachmittag soll in der frühgotischen Backsteinkirche nicht nur Chormusik zu hören sein. Gemeinsam mit dem in beiden Neustädter Kirchengemeinden beheimateten New-City-Voices, die regelmäßig die stattfindenden Gospelgottesdienste als liturgischer Chor begleiten, treten zwei Quartette auf: „Vierklang“ aus Köln unter der Leitung von Wolfgang Steib und das vierköpfige Ensemble „Homemade“ unter der Leitung von Kreiskantorin Birgit Pape. Am Klavier begleitet Bernd Kämmerling die Interpreten.

Weihnachtliche Klänge zum vierten Adventswochenende

Zu hören gibt es ein weihnachtlich, fröhliches und besinnliches Programm. Das soll auch noch die letzten pünktlich zum vierten Advent in Weihnachtsstimmung versetzen, sagt Pastor Marcus Buchholz. Das Konzert beginnt Sonnabend, 21. Dezember, 16.30 Uhr in der Liebfrauenkirche. Der Eintritt ist frei.

Von Mirko Bartels