Der Abfallzweckverband Aha öffnet von Mittwoch, 22. April, an zwei weitere Wertstoffhöfe in Hannover und einen in Neustadt. Von Dienstag, 28. April, an können auf den Höfen wieder alle Arten von Abfall abgegeben werden. Auch Sperrmülltermine vergibt Aha bald wieder.