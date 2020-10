Neustadt/Basse/Nöpke

Drei Autofahrer, die unter dem Einfluss von Alkohol- oder Betäubungsmitteln standen, hat die Polizei am Wochenende ertappt.

Am Sonnabend, 17. Oktober, kontrollierten die Beamten gegen Mittag den 62-jährigen Fahrer eines Skoda, der auf der Basser Straße in Richtung Averhoy unterwegs war. Ein freiwilliger Alkoholtest bescheinigte ihm einen Wert von 1,26 Promille. Er musste seinen Führerschein abgeben und das Auto stehen lassen.

Anzeige

Unfall nach Kokainkonsum

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag verlor ein 32-Jähriger Mercedes-Fahrer auf der Nöpker Straße in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Laut Zeugenaussagen versuchte der Mann trotzdem, sein zerstörtes Auto zu starten. „Vermutlich wollte er wegfahren“, sagt Polizeihauptkommissar Alexander Benne. Die gerufene Funkstreife traf den Fahrer am Unfallort an. Der Alkoholtest ergab 3,19 Promille. Der Mann gab außerdem zu, Kokain und Marihuana konsumiert zu haben. Letzteres fanden die Beamten noch in geringer Menge im Fußraum des Mercedes. Der 32-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag gegen 23 Uhr hielten Polizisten einen 22-Jährigen in der Neustädter Theodor-Heuss-Straße an. Der Opel-Fahrer gestand, Marihuana konsumiert zu haben. Die Polizisten fanden 1,7 Gramm des Stoffes sowie 1,5 Gramm Kokain im Wagen.

Von Alexander Plöger