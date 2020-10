Neustadt

Wenn am Sonntag, 18. Oktober, 13 Uhr, in Neustadts Kernstadt die Geschäfte zum Goldenen Sonntag öffnen, gibt es in etlichen Schaufenstern alte und ältere Ansichten der Straßenzüge zu sehen. Das Museum für Stadtgeschichte hat Bilder für eine kleine Ausstellung kreuz und quer durch die Stadt verliehen.

„Ich habe ganz schön lange Arme bekommen“, sagt Hans-Erich Hergt lachend. 30 gerahmte Bilder im Format DIN A3 haben eben doch ein anständiges Gewicht. Das, was ansonsten im Treppenhaus des Museums hängt, schleppte er zu Jens Ohlau von der Neustädter Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW), der die Idee hatte, diese Fotos zum Goldenen Sonntag in Neustädter Schaufenstern zu zeigen. Die ersten Bilder sind bereits ausgestellt, bis Sonntag werden es noch mehr.

Fotos machen Wandel der Zeiten deutlich

Zwei Fotos sind in jedem Rahmen zu sehen: Oben eine historische Ansicht, darunter eine aus den vergangenen 20 Jahren. Das macht deutlich, wie sich die Innenstadt nach und nach verändert hat. Der direkte Blick auf die Straßenzüge, wie sie nun aussehen, komplettiert das Bild. Und dort hat sich vieles gewandelt.

In der Marktstraße 35, dort, wo jetzt Kleidung von Street One angeboten wird, hätten es sich zur Zeit des Ersten Weltkriegs noch die Offiziere im Casino gut gehen lassen, erzählt Hergt. Das historische Foto zeigt allerdings bereits den nachfolgenden Deutschen Hof, der später umgewandelt wurde zum Gemeindehaus. „Mit Saal im Obergeschoss“, sagt der Museumsvorsitzende. Als die Gemeinde umzog wurde das Haus abgerissen und zeigt jetzt die moderne und zweckmäßige Fassade eine Geschäftshauses. Das Haus mit dem Krüppelwalm schräg gegenüber ist hingegen noch zu erkennen, auch wenn Nutzung und Nutzer andere geworden sind.

HAZ-Redaktion war mal Dreschplatz

Von Zeiten, in denen es in der Innenstadt noch Landwirtschaft gab, erzählt ein Bild im „Escape“ in der Wallstraße. „Dort, wo der Bretterzaun zu sehen ist, war damals der Dreschplatz“, weiß Hergt. Bis in die 1920er Jahre, schätzt er. Dort, wo der Bretterzaun war, gibt es mittlerweile die Neustädter HAZ/NP-Redaktion.

Blick über die Wallstraße: Ungefähr dort, wo auf dem historischen Foto rechts ein Bretterzaun war, steht heute die Neustädter HAZ-Redaktion. Quelle: Beate Ney-Janßen

Für Hergt ist die kleine Ausstellung in Neustädter Schaufenstern eine gute Gelegenheit, mit dem Museum für Stadtgeschichte in Erinnerung zu bleiben, denn seit März ist es wegen der Corona-Pandemie geschlossen, eine Wiedereröffnung noch nicht in Sicht.

Von Beate Ney-Janßen