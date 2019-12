Altersmedizin im KRH Neustadt startet im Januar neu

Neustadt

Seit dem Sommer ist die geriatrische (altersmedizinische) Fachstation am Klinikum Neustadt geschlossen. Fachkräftemangel hatte die Klinikleitung zu diesem Schritt gezwungen. Nun soll sie unter neuer Leitung ihren Betrieb Anfang Januar wieder aufnehmen. Neuer Chef der Neustädter Geriatrie wird Dr. Salvatore Solinas.

Neuer Leiter stammt aus Mittelitalien

Der 53-jährige Solinas ist Facharzt für Innere Medizin und hat eine Zusatzqualifikation für die Geriatrie. Er stammt aus Perugia in Mittelitalien, arbeitet seit fast zehn Jahren in Deutschland und war als leitender Geriater in Krankenhäusern in Bremerhaven und Waren an der Müritz am Aufbau akutgeriatrischer Abteilungen beteiligt. Die pflegerische Leitung der Station soll in den Händen von Ute Radke und Jenny Müller liegen.

Geschlossen wegen Fachkräftemangels

Die altersmedizinische Station mit 26 Betten musste im Sommer vorübergehend geschlossen werden, weil Fachpersonal fehlte. Die Personalknappheit, unter der fast alle Krankenhäuser in Deutschland leiden, hätten die Verantwortlichen in Neustadt inzwischen abgemildert, heißt es vom Klinikum, unter anderem durch Anwerbung ausländischer Pflegekräfte.

Was ist Geriatrie? Geriatrische Medizin behandelt die speziellen Erkrankungen alter Patienten. In der Mehrzahl profitieren Menschen der Altersgruppe der über 80-Jährigen. Diese Patientengruppe weist einen hohen Grad an Gebrechlichkeit und Multimorbidität auf, hat also mit mehreren Krankheitsbildern gleichzeitig zu tun. Die Behandlung erfordert einen ganzheitlichen Ansatz. Im Alter können sich Krankheiten mit einem veränderten Erscheinungsbild präsentieren und sind daher häufig schwer zu diagnostizieren – Therapieerfolge treten oft verzögert ein. Oftmals haben die Patienten zusätzlich auch einen Bedarf an sozialer Unterstützung, müssen etwa nach einer Verletzung auch Betreuung oder Hilfe im Haushalt finden. Auch da bieten viele Kliniken inzwischen Beratung an. Die Geriatrie umfasst nicht nur organorientierte Medizin, sondern bietet zusätzlich eine Behandlung im interdisziplinären Team. Das soll den funktionellen Status und die Lebensqualität der älteren Patienten verbessern und ihre Autonomie fördern.

Lesen Sie auch

Von Mirko Bartels