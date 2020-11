Amelie Wendenburg ist neu im Team der Lebensberatung Neustadt 

Neustadt

Sie ist die Neue bei der evangelischen Lebensberatung Neustadt: Amelie Wendenburg unterstützt seit Kurzem das Team an der Liebfrauenkirche. Dort können Einzelpersonen und Paare zu den Themen Partnerschaft, Trennung und in Lebenskrisen Hilfe bekommen.

Oft reichen wenige Gespräche, um zu helfen

Die ausgebildete Ehe-, Familien- und Lebensberaterin hat bislang in Hannover als psychologische Beraterin im kirchlichen Umfeld gearbeitet. Nun freut sich die vierfache Mutter auf das veränderte Berufsfeld, ihre neuen Aufgaben und die Menschen in der Region. „Es gibt im Leben immer wieder Situationen, die uns an unsere Grenzen bringen. Dann kann uns eine fachliche und neutrale Unterstützung zu mehr Klarheit und verbesserter Kommunikation verhelfen“, sagt sie. Nach ihrer Erfahrung können oft schon wenige Beratungsgespräche hilfreiche Impulse geben und zu neuen Erkenntnissen führen.

Wer Hilfe benötigt, kann einen Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren: Anmeldungen sind über das Sekretariat Neustadt unter Telefon (0 50 32) 6 11 00 oder per E-Mail an: Lebensberatung.Neustadt@evlka.de möglich. Die Gespräche können unter Einhaltung der entsprechenden Auflagen direkt in den Räumen der Lebensberatung stattfinden. Für Menschen, die sich damit nicht wohlfühlen, gibt es Beratungsmöglichkeiten per Telefon oder Videochat.

Von Mirko Bartels