An der Leine in Neustadt leben Urzeitkrebse

Welze

Was macht ein Welzer Landwirt, wenn er in der Wasser gefüllten Senke seines Ackers einen barfüßigen Menschen entdeckt, der mit einem Küchensieb im Wasser herumwedelt? Er geht hin und fragt. Kann ich helfen?“: So begann kürzlich ein Gespräch zwischen dem Welzer Landwirt Achim Beermann und einem Neustädter Naturkundler über die wohl ältesten Bewohner der Leine-Niederung – die Urzeitkrebse.

Ein gutes Jahr für Feenkrebse

„2020 ist ein Rekordjahr für Feenkrebse“, weiß der Neustädter Forscher zu berichten. Seinen Namen möchte er derzeit nicht veröffentlichen, steht aber gern Rede und Antwort zu fachlichen Fragen. Im Schwarmstedter Bereich, aus dem er gerade kam, sind die Lebensbedingungen für die Tiere, die auch als Frühjahrskiemenfüßer (Eubranchipus grubii) bezeichnet werden, in dieser Saison ideal. Entlang der Leine tummeln sich dagegen vordringlich Schuppenschwänze (Lepidurus apus). Er weiß das ganz genau, weil er seit 1983 jeden März die Leine entlang radelt, um Mulden, kleine Teiche und Senken in Augenschein zu nehmen.

Drei Schuppenschwanzkrebse (Lepidurus apus) werden bestimmt. Das Weidegras (rechts) liefert einen Hinweis auf die Größenverhältnisse. Die Tiere sind etwa einen Zentimeter lang. Quelle: Patricia Chadde

Darüber hinaus macht der Naturkundler Abstecher nach Steimbke, Schloß Ricklingen und Gümmer. Ob gerade wasserführend oder nicht – jede Senke wird kartiert, die dort lebenden Arten sowie ihre Anzahl und Größe in ein Protokoll eingetragen. Am Sonnabend war der 62-Jährige schon um 6 Uhr mit dem Fahrrad in Neustadt gestartet, um sich die aktuellen Bestände der Urzeitkrebse anzuschauen, und kam dabei auch auf den Acker von Familie Beermann.

Bei Beermanns haben Tiere ein, zwei oder sogar 40 Beinpaare

Für die Mitglieder des Vier-Generationen-Hofes, die gerade mit ihrem Ridgeback-Rüden Maddox die Flächen kontrollierten, ergab sich daraus ein interessanter Aspekt. Denn Arndt Beermann, der eher mit zweibeinigem Geflügel und vierbeinigem Damwild sowie Duroc-Schweinen vertraut ist, konnte jetzt mit den sogenannten Branchiopoden eine Tierart in Augenschein nehmen, die als sogenannter Kiemenfüßer mit rund 40 Beinpaaren unterwegs ist. Damit bewegen sich die im Wasser lebenden Tiere fort und strudeln sich organisches Material als Nahrung ein.

Entlang der Leine leben Schuppenschwänze

In der Welzer Senke, „die schon da ist, seit ich denken kann“, wie Beermann sagt, tummeln sich Schuppenschwänze, die auch Kleiner Schildkrebs beziehungsweise Frühjahrsschildkrebse genannt werden und den Anliegern bisher nicht ins Auge gefallen waren. Was sicher an ihrer Länge von aktuell einem Zentimeter liegt.

Zur Galerie Derzeit sind sie rund einen Zentimeter lang und brauchen noch etwas Zeit zur Geschlechtsreife. Die Eier von Urzeitkrebsen, wie den Schuppenschwänzen, die in wasser gefüllten Senken an der Leine leben, können Jahre in trockener Erde überdauern.

„Für diese Tierart ist ein starkes Hochwasser natürlich schöner als ein kleines, kurzes“, erfuhren Beermanns von dem Urkrebskenner aus der Kernstadt. Zahlreiche natürliche Mulden und Senken in den Marschwiesen entlang des Leineufers, in denen sich Hochwasser, Schmelzwasser und weiterer Niederschlag sammeln könnte, wurden in den vergangenen Jahrzehnten umgebrochen und als Ackerland genutzt. Beermanns wollen hingegen keine Eingriffe vornehmen. Doch die Nutzung der Fläche wird sich ändern. Schon in vier Wochen sollen hier die ersten Highlandrinder grasen, mit denen die Landwirtsfamilie das Sortiment ihres Hofladens erweitern will. „Grasland als Umgebung ist für Urzeitkrebse noch besser“, freute sich ihr Erforscher.

Wettlauf mit der Zeit

Er weiß, dass für die Tiere ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Solange sie noch ausreichend Wasser als Lebensraum haben, müssen sie wachsen und geschlechtsreif werden. Ihre Eier vertragen dagegen auch anhaltende Perioden der Trockenheit und können über mehrere Jahre im Erdreich ruhen. „Man geht davon aus, dass erst ein gewisser Druck auf die Eier, wie ihn ein hoher Wasserstand erzeugt, zum Schlüpfen animiert“, erklärt der Naturkundler. Leider seien zwei Mandelsloher Senken, in denen es Feenkrebsvorkommen gab, trocken gefallen, berichtet er. In Vesbeck fanden sich dagegen wieder mehrere Biotope des Schuppenschwanzes.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde