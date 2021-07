Neustadt

An sieben Standorten führt die Stadt in den nächsten Wochen Tempomessungen mit der mobilen Blitzstation durch. Ab Montag, 12. Juli, wird an der Averhoyer Straße (L191) in Averhoy geblitzt. Ab Freitag, 16. Juli, steht der Anhänger an der Amedorfer Straße (L193) in Amedorf. Ab Mittwoch, 21. Juli, wird der Anhänger an der Alpestraße (L192) in Bevensen positioniert.

Ab Montag, 26. Juli, wird das Tempo in Lutter an der Lutter Straße (K306) kontrolliert, bevor der Blitzer ab Donnerstag, 29. Juli, nach Evensen an die Evenser Straße (L191) umzieht. Die Standorte im August sind ab Dienstag, 3. August, an der Landwehr (K347) in Neustadt und ab Freitag, 6. August, an der Schneerener Straße (L360) in Schneeren. Aus organisatorischen Gründen kann sich der Plan kurzfristig ändern. Die Polizei kann außerdem zusätzlich an weiteren Stellen kontrollieren.

Von Mirko Bartels