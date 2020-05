Neustadt

Rollstuhl- und Radfahrer müssen sich am Bahnhof in Neustadt auf vorübergehende Einschränkungen einstellen. Weil der einzige Fahrstuhl dort im Sommer modernisiert werden soll, wird der Zugang zu den Gleisen zwei und drei mehrere Monate unmöglich. Stadt und Behindertenvertreter bezeichnet die Einschränkungen als „höchst unbefriedigend“. Beide erfuhren eher zufällig von den Arbeiten.

Konkret plant die Deutsche Bahn nach Informationen der Stadt Neustadt, den Fahrstuhl von Juli bis Dezember dieses Jahres umzubauen. Die aktuelle Variante mit einer Tür soll durch ein beidseitig begehbares Model ersetzt werden. Das Ziel ist, die Benutzung für gehbehinderte Menschen und speziell Rad- und Rollstuhlfahrer zu erleichtern. Umständliches Rangieren ist dann nicht mehr nötig, so der Plan. Im Zuge der Arbeiten wird das gesamte Schachtgerüst ausgetauscht. Während der sechsmonatigen Bauzeit hat die Bahn keine alternativen Aufgänge zu den Gleisen vorgesehen, „aus betrieblichen Gründen“, erklärte das Unternehmen auf Anfrage der Stadt.

Ausweichen nach Poggenhagen?

Bernd Krause, Leiter der MS-Selbsthilfegruppe Wunstorf-Neustadt, fordert eine behindertengerechte Lösung. Quelle: Mario Moers

Wie sollen bewegungseingeschränkte Fahrgäste also im Sommer zu den Zügen gelangen? Dies Frage stellte Jörg Mecklenburg, beratendes Mitglied im Integrationsausschuss, der Bahn. Die schlägt vor, bei Bedarf mit der Buslinie 820 auf den Bahnhof Poggenhagen auszuweichen. Zudem sei es, bei rechtzeitiger telefonischer Anmeldung, möglich, Züge auf das Gleis eins umzuleiten. Das ist barrierefrei zugänglich. Die Kollegen der Zentrale hätten die Möglichkeit, eine Verlegung zu beantragen. In der Vergangenheit habe die Kommunikation zwischen der Zentrale und den Fahrdienstleitern gut geklappt, heißt es sinngemäß in der Antwort der Bahn.

Stadt sucht Lösung

„Der Bus darf doch nur einen Rollstuhlfahrer mitnehmen. Das ist doch ein Unding“, kritisiert Bernd Krause. Der Leiter der Multiple-Sklerose-Selbsthilfe Neustadt-Wunstorf ist verärgert über die aus seiner Sicht unsinnige Ausweichlösung der Bahn. Selbst Rollstuhlfahrer, kennt er die Umstände, die bereits beim kurzfristigen Ausfall des Fahrstuhls entstehen. Tatsächlich hat er die Bahn-Hotline bereits häufiger angerufen. Die Umleitung auf Gleis eins klappt also tatsächlich. Aber für ein halbes Jahr könne das keine Lösung sein, so Krause. Diese Einschätzung teilt auch die Stadt. „Die lange Einschränkung ist eine höchst unbefriedigende Situation. Wir bemühen uns mit Kräften, gemeinsam mit der Bahn eine Lösung herbeizuführen, die die negativen Auswirkungen abmildert“, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling.

Vor dem Aufzug bildet sich schon bei normalem Betrieb mitunter eine kleine Warteschlange. „Für behinderte Menschen gibt es doch gar keine andere Möglichkeit als den Aufzug“, sagt Reinhard Rust, ein regelmäßiger Nutzer. Für Rollstuhlfahrer Krause ist die Modernisierung des Aufzugs ohnehin nicht die Lösung, um den Bahnhof barrierefreier zu gestalten. „Dazu wären eher ein zweiter Fahrstuhl oder gleich ein direkter Zugang zu den Gleisen nötig“, sagt er. Die Deutsche Bahn war bis Redaktionsschluss nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die sei aber in Arbeit.

Von Mario Moers