Mandelsloh

Um die St.-Osdag-Kirche in Mandelsloh wird es diesen Sommer bunt. An sechs Stationen sind die Besucherinnen und Besucher eingeladen, sich mit dem Thema Schöpfung auf unterschiedliche Weise auseinanderzusetzen. Die Stationen regen zu Wahrnehmung, Reflexion, kritischer Auseinandersetzung und zum praktischen Ausprobieren an. Bis zum 1. September kann der Stationenweg an der Kirche, St.-Osdag-Straße 19, besucht werden.

Ein Team aus dem Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf hat die Ausstellung vorbereitet. Besonders in den Sommermonaten kommen viele Radfahrer in Mandelsloh vorbei, um sich die spätromanische Backsteinkirche anzusehen. Diese können nun an den verschiedenen Stationen einiges entdecken.

Anzeige

Die Schönheit des Alltäglichen

„Als Grundlage für die Stationen orientieren wir uns an der Schöpfungsgeschichte aus der Bibel. Das Lied ‚Der Regenbogen‘ von Dieter Stork und Siegfried Fietz begleitet durch die Stationen. Im Verlauf der Stationen verweisen wir auf weitere Bibeltexte“, erklärt Claudina Baron-Turbanisch, die zu der Gruppe gehört, die das Projekt entwickelt hat.

Weitere HAZ+ Artikel

„Am Anfang der Bibel wird von der Erschaffung des Lichtes erzählt. Das ist die Zusage Gottes, Farbe in unser Leben zu bringen“, sagt Baron-Turbanisch. Damit sollten Besucher für die Schönheit des Alltäglichen sensibilisiert werden. Die einzelnen Stationen müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge abgegangen werden.

Von Mario Moers