Ausstellung zu Neustadts Schatten der NS-Diktatur

Nicht die Zeit der NS-Diktatur, sondern die Jahre danach bis heute hat der Arbeitskreis Regionalgeschichte in den Blick genommen. Welche langen Schatten der Nationalsozialismus in Neustadt geworfen hat, zeigt eine Ausstellung im historischen Rosenkrug. Täter und ihre Karrieren im Nachkriegsdeutschland stehen ebenso im Mittelpunkt wie Geschichte und Formen der Aufarbeitung.

„Und hier in Neustadt war nach der NS-Zeit alles wieder nett.“ Der Sarkasmus in Ingrid Wettbergs Worten ist nicht zu überhören. Alles wieder nett – und keiner wollte es gewesen sein. So beschreibt die ehemalige Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover das, was sich nicht nur in Neustadt, sondern in vielen Städten und Gemeinden nach dem Zweiten Weltkrieg abspielte. Täter? Nein, doch nicht hier. Eindringlich erzählt sie von Entnazifizierungen, die in erster Linie dazu gedient hätten, die Reputation derjenigen wiederherzustellen, die das NS-Regime unterstützt und getragen hatten.

Bauern versteckten Wettbergs Familie im Keller

Dass Wettberg Gastrednerin bei der Vernissage ist, kommt nicht von ungefähr. Denn wer kann eindringlicher erzählen, welche Folgen die NS-Zeit hat, als eine direkt Betroffene? Als sie die Geschichte ihrer jüdischen Familie erzählt und davon, dass nahezu alle ermordet wurden. Lediglich sie und ihre Eltern hätten überlebt, weil eine Bauernfamilie bereit war, sie eineinhalb Jahre in einem Keller zu verstecken. An diesem Punkt der Erzählung schlucken manche im Publikum schwer. Doch dann, sagt Wettberg, sei lange noch nicht alles gut gewesen.

Sie wirft die Frage auf, weshalb nur so wenige Täter angeklagt wurden, so viele einfach an ihr altes Leben anknüpfen oder neue Karrieren aufbauen konnten, und das als geachtete Bürger. Bei den Opfern habe das nur zu oft zu Sprachlosigkeit geführt. „Auch in unserer Familie wurde über die NS-Zeit geschwiegen“, bekennt sie.

An diesem Punkt setzt Hubert Brieden vom Arbeitskreis Regionalgeschichte mit seiner Ausstellung „Verschweigen und erinnern“ an. Mehr als 70 Jahre umfasst sie, angefangen im Jahr 1945 mit einer Bilanz der Verbrechen bis zur Verlegung von Stolpersteinen und lebendiger Gedenkkultur in Neustadt, sagt er. „Gescheiterte Entnazifizierung“ hat er als Titel für vier Tafeln gewählt. Auf jeder von ihnen stellt er einen Neustädter Bürger mit solcher Nachkriegskarriere dar, wie Wettberg sie angerissen hat. Vom Landrat Johannes Specht, vom Bäckermeister Robert Kemmerich, vom Bürgermeister Wilhelm Rahlfs und vom Redakteur Dietrich Redeker.

Diskussion über Erinnerungskultur an einer der Tafel der Ausstellung: Neustadts Wirtschaftsförderer Uwe Hemens (links) im Gespräch mit Bürgermeister Dominic Herbst. Quelle: Beate Ney-Janßen

Es sind solche öffentlich gemachten Biografien, an denen sich auch heute noch die Geister scheiden. „Muss das sein?“, fragt Neustadts Wirtschaftsförderer Uwe Hemens vor der Tafel über Wilhelm Rahlfs, dessen Nähe zur NSDAP beschrieben wird. Bürgermeister Dominic Herbst (Bündnis 90/Die Grünen) meint, dass das sein müsse und sagt in seinem Grußwort, dass Tacheles geredet werden müsse – auch wenn die Herangehensweise des Arbeitskreises schonungslos und unbequem sei. Tacheles ist übrigens einer der vielen Begriffe in der deutschen Sprache, die auf das Jiddische zurückgingen.

Arbeitskreis ist gern auch unbequem

Davor, schonungslos und unbequem zu sein, ist der Arbeitskreis nie zurückgescheut. Brieden berichtet von Ausgrenzungen, die auch er selbst durch diese Arbeit erfahren hat. „Bis dahin, dass ich in der Volkshochschule keinen Gitarrenunterricht mehr geben durfte.“ Das Verschweigen reiche eben noch bis in diese Zeit.

Die Ausstellung ist im Rosenkrug bis zum 24. Oktober zu sehen. Führungen bietet der Arbeitskreis nach Vereinbarung per Telefon (05032) 61705 oder per E-Mail an ak.reg@t-online.de an. Hubert Brieden wird zudem einen Vortrag über die Karrieren von Neustädter NS-Tätern am Donnerstag, 30. September, 19 Uhr, im Rosenkrug halten. Anmeldungen dazu nimmt die Altrewa-Stiftung per E-Mail unter info@altrewa-buergerstiftung.de entgegen. Die Stiftung unterstützt die Ausstellung des Arbeitskreises sowie zahlreiche andere Neustädter Veranstaltungen zur Reihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Das komplette Programm liegt in der HAZ-Geschäftsstelle, Am Wallhof 1, aus und ist auf der Homepage www.ak-regionalgeschichte.de einsehbar.

