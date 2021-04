Rodewald

Das Heimatmuseum in Rodewald zeigt eine Ausstellung des hannoverschen Avacon-Museums für Energiegeschichte(n). Geboten wird eine Zeitreise durch die Energieanwendungen des vergangenen Jahrhunderts. Zu sehen sind Anwendungen, die den Grundstein legten für Erfindungen und Innovationen unserer heutigen Zeit.

Bisher sahen 12.500 Besucher an 42 Standorten die Wanderausstellung. Auch zur Entwicklung der Stromversorgung in Rodewald wird es im Zuge der Ausstellung einige Informationen geben. Für den Aufbau des Stromnetzes waren der Bau des Mittellandkanals und das Wasserkraftwerk in Dörverden notwendig. Der Preußische Staat baute von da aus, über Ahlden bis Neustadt am Rübenberge, in diesem Bereich die Stromversorgung auf. Um Hannover gab es die Straßenbahn und das Überlandwerk jedoch schon um 1898. Das erste elektrische Licht in den Rodewalder Häusern brannte im Jahr 1911.

Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 2. Mai, um 14 Uhr, zeitgleich mit dem Staudenmarkt am Binderhaus Rodewald.

Von Mario Moers