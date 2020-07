Neustadt

Eine Plakette ziert nun das Haus von Manfred Klein in Otternhagen. Detlef Paatzsch vom Naturschutzbund ( Nabu) Neustadt hat ihm und seiner Familie für ihr Engagement die Auszeichnung „Schwalbenfreundliches Haus“ verliehen, eine Urkunde und die entsprechende Plakette überreicht. Der Hintergrund ist ernst: Rauchschwalben und Mehlschwalben stehen seit Jahren auf der roten Liste der bedrohten Brutvögel. Die Tiere und ihre Nester sind streng geschützt, weil die Bestände immer weiter zurückgehen. „Für die Schwalben wird es in der kulturell geprägten Landschaft immer schwerer zu überleben“, sagt Paatzsch.

Ein schwalbenfreundliches Haus gibt es nun in Otternhagen: Bei Manfred Klein sind die Vögel willkommen. Quelle: Privat

Immer weniger Insekten und Nistmöglichkeiten

„Weil sie kaum noch Insekten finden, ist es gerade in der heutigen Zeit wichtig, dass sich Menschen auch um diese Tiere kümmern, indem sie statt Steingärten Biotope anlegen“, sagt er. „Schwalben benötigen Lehmpfützen, um ihr Nistmaterial zu sammeln.“ Teiche und Regenrückhaltebecken seien die Plätze im öffentlichen Raum, an denen die Vögel fündig werden können. Glücklicherweise gebe es zunehmend Unterstützung auch von privaten Haushalten. „Im vergangenen Jahr haben wir in Neustadt siebenmal diese Auszeichnung für aktiven Naturschutz vergeben können“, sagt Paatzsch.

Ein wichtiger Schritt, denn Schwalben sind als Kulturfolger darauf angewiesen, dass sie von den Menschen in ihrer direkten Umgebung toleriert werden. Mit der Auszeichnung sei die Absicht verbunden, noch mehr Menschen auf dieses Thema aufmerksam zu machen und anzumahnen, dass Schwalben im Stall oder im Haus immer seltener zu finden sind. Weitere Informationen zur Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ gibt es beim Nabu Neustadt nach einer E-Mail an info@nabu-neustadt.de.

