Neustadt

Autor und Ex-Polizeichef Manfred Henze hat am Freitag in der Geschäftsstelle von HAZ und NP exklusiv Exemplare seines neuesten Kriminalromans „Eingemauert für die Ewigkeit“ signiert. Das dabei so manches persönliche Wort gewechselt wurde, war für den Autor selbstverständlich.

„Ich freue mich auf diese Weise mit den Menschen in Kontakt zu kommen“, sagte Autor und Whisky-Liebhaber Henze. Bei solch einem Termin treffe man Menschen, die man lange nicht gesehen habe. „Und viele erzählen angeregt vom Buch, Geschichten die man gleich innerlich notieren kann.“

Bei den Gesprächen am runden Tisch ging es nicht immer nur um das geschriebene Wort oder den Inhalt des Romans. Kurzes Fachsimpeln über geistreiche Getränke und welches der bekömmlichste Whisky sei, gab es auch.

Von Mirko Bartels