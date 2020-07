Neustadt

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines mit Getränken beladenen Lastwagens, der am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 6 eine Böschung hinabgestürzt ist. Der Mann blieb unverletzt. Der Lastwagen, der aus Richtung Nienburg kam, war gegen 7 Uhr kurz vor der Abfahrt Hannoversche Straße in Höhe der Gartenstraße von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gefahren. Der Fahrer sei von einem anderen Verkehrsteilnehmer geschnitten worden und habe beim Ausweichen die Kontrolle verloren, teilte der Bergungsleiter mit. Für die Bergungsarbeiten musste die B 6 gesperrt werden. Die Helfer gehen davon aus, dass die Arbeiten bis zum Abend dauern werden.

Von Alexander Plöger