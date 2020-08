Bahnübergänge in Neustadt und Poggenhagen werden gesperrt

Poggenhagen/Neustadt

Zwei Bahnübergänge werden gesperrt, weil die Deutsche Bahn Arbeiten an den Gleisen ausführen lässt. Der Übergang an der Moordorfer Straße kurz vor Poggenhagen und die Bahnüberquerung Siemensstraße in Neustadt sind davon betroffen. Es wird zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen.

Bei Poggenhagen beginnt die Sperrung am Sonnabend, 22. August, gegen 17 Uhr und soll am Sonntag, 23. August, gegen 12 Uhr enden. Der Autoverkehr wie auch die Regiobusse werden in dieser Zeit über den Übergang am Poggenhagener Bahnhof umgeleitet. Lediglich die Linie 820 fährt über die Dewitz-von-Woyna-Straße. Die Haltestelle Am Schiffgraben entfällt. Stattdessen wird auf Höhe der Einmündung Moordorfer Straße/ Eduard-Dyckerhoff-Straße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können die Bahnunterführung Am Schiffgraben nutzen.

Übergang Siemensstraße vom 29. August bis 1. September dicht

Eine Woche später, am Sonnabend, 29. August, gegen 16 Uhr starten die Arbeiten am Neustädter Bahnübergang Siemensstraße. Sie sollen bis Dienstag, 1. September, 9 Uhr, andauern.

Autofahrer können über die Landwehr ausweichen, um durch die Bahnunterführung auf die östliche Seite der Bahnstrecke zu gelangen. Radfahrern und Fußgängern steht ebenfalls dieser Weg zur Verfügung oder alternativ der Bahnhofstunnel. Auf reguläre Regiobus-Fahrten haben die Gleisarbeiten in Neustadt keine Auswirkungen. Lediglich die Schulbusse, die den Bahnübergang kreuzen, müssen über die Landwehr ausweichen.

Von Beate Ney-Janßen