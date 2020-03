Die Region Hannover lässt Arbeiten an der Brücke zwischen Basse und Mariensee durchführen. Es kann zu leichten Behinderungen auf der Kreisstraße 343, der Wasserstraße, kommen.

An der Basser Brücke über die Leine wird in der nächsten Woche wieder gearbeitet. Der Verkehr wird per Ampel geregelt. Quelle: Thomas Lunitz (Archiv)