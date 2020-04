Neustadt

Es läuft rund beim derzeit größten Bauprojekt in Neustadt, dem neuen Feuerwehrzentrum. „Wir liegen gut im Zeitplan“, sagt Bau- und Projektleiter Nikolaus von Lenthe. Er ist von Seiten des Generalunternehmers Goldbeck für das 30-Millionen-Projekt an der Nienburger Straße zuständig. Die Fertigstellung ist für Januar 2021 geplant, von der Corona-Krise sei die Baustelle bislang nicht betroffen, sagt er.

„Es gab zeitweise, aber auch nur kurz, eine leichte Verunsicherung bei den Subunternehmern“, sagt von Lenthe. Viele Arbeiter kämen bei diesen Firmen aus dem Osten Europas. „Das hat sich aber alles geklärt.“ 45 Handwerker aller Gewerke sind derzeit auf der Baustelle tätig, verteilen sich auf viele Räume und schier endlos scheinende Flure. „Wir hoffen natürlich darauf, dass es nicht zu Materialengpässen kommt“, sagt Lenthe. Manches, was verbaut wird, komme von Lieferanten aus ebenfalls betroffenen Ländern. Bislang habe es aber auch an dieser Stelle keine Probleme gegeben.

Olaf Gathmann (links) und Nikolaus von Lenthe werfen einen Blick auf die aktuellen Baupläne. Quelle: Mirko Bartels

Die Ausmaße sind beeindruckend

Wer das erste Mal durch die insgesamt vier Gebäudeteile des neuen Feuerwehrzentrums geht, ist schnell verwirrt. Lange Gänge, viele Räume, Werkstätten und die riesigen Hallen vermitteln einen ersten Eindruck von der schieren Größe des Komplexes. Der entsteht schon, wenn man außen um das Bauwerk geht, beim Betreten verstärkt sich das Gefühl dann nochmals. „Einer der Flure hier ist rund 60 Meter lang“, sagt Olaf Gathmann vom Fachdienst Immobilien in der Stadtverwaltung. Die Umkleide für das Einsatzpersonal werde für rund 100 Kräfte ausgelegt. Gathmann ist immer wieder auf der Baustelle unterwegs. „Selbst wenn man nur eine Woche nicht hier war, sind die Veränderungen beeindruckend“, sagt er. „Was beim letzten Rundgang noch eine Halle war, ist plötzlich mit Trockenbauwänden in viele kleine Räume aufgeteilt. Da biegt man auch mal falsch ab.“

Beeindruckend: Die große Fahrzeughalle. Quelle: Mirko Bartels

Unterschiedliche Ausbaustufen im Bauwerk

In den vier Teilbereichen des Projekts gibt es verschieden Ausbaustufen zu sehen: Während mancherorts Maler und Fliesenleger schon fast fertig sind, wird an anderer Stelle gerade der Boden gegossen. „Den ersten Teil wollen wir im August fertigstellen, der zweite folgt im Oktober“, sagt von Lenthe. Besonders beeindruckend: die große Fahrzeughalle. 22 Rolltore bieten den Einsatzfahrzeugen Zufahrt, elf auf jeder Seite. Viereinhalb Meter in der Höhe und drei Meter achtzig in der Breite messen die Tore. Waschhalle, Werkstätten und die Fahrzeuge der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) werden in einem weiteren Bau untergebracht. Weil eines der Gebäude in Passivhausbauweise errichtet wird, gibt es auch in der Haustechnik Beeindruckendes zu erwarten: Vier große Anlagen sind für die notwendige Be- und Entlüftung nötig.

Geübt werden kann auch unter der Erde

Fleißig gewerkelt wird auch rund um die Gebäude. Radlader bringen Material, Handwerker gehen ihrem Tagwerk nach. Dabei ist einiges schon fast fertig. Ein Übungsteich ist Richtung Bahnstrecke bereits angelegt, ein sogenannter Schaumbunker ist schon nicht mehr zu sehen. Einige Meter weiter wird noch am sogenannten Fuchsbau gearbeitet. Dort können die Feuerwehraktiven später Einsätze in Kellern und Kanalschächten simulieren.

Hinter dem Hauptgebäude entsteht der so genannte Fuchsbau. Quelle: Mirko Bartels

Einen Wermutstropfen gibt es doch durch die aktuelle Lage: „Ein Bergfest wird es nun leider nicht geben“, sagt Gathmann. Das war, statt Richtfest, für Ende April geplant. Nun muss es ausfallen. „Ein Ersatz dafür wird uns aber bestimmt einfallen“, sagt der Fachdienstleiter.

Von Mirko Bartels