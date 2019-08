Hannover

Das Bauamt im Rathaus will effizienter werden, was nach den Ergebnissen eines Gutachtens aus dem Oktober vergangenen Jahres auch notwendig ist. Die Experten hatten schwere Organisationsmängel gerügt und auf 50 Seiten aufgelistet, was nicht rund läuft. Stadtbaurat Uwe Bodemann hat vor Monaten angekündigt, mehr Personal einzustellen, weil es viele Klagen über zu lange Bearbeitungszeiten im Bauamt gab. Doch von acht Mitarbeitern sind fünf noch nicht da.

„Wir haben dabei Wert auf Berufserfahrung gelegt“, erklärte Bodemann am Mittwoch im Bauausschuss des Rates. Deshalb seien die neuen Mitarbeiter teilweise wegen Kündigungsfristen nicht sofort einsatzbereit gewesen. Drei sind seit Anfang August in Hannover, fünf weitere sollen nun im Oktober kommen. Eine Stelle hat Leitungsfunktion: Der Mitarbeiter soll dem Vernehmen nach der Chefin der Bauaufsicht, Astrid Linkersdörfer, zur Seite gestellt werden. In ihrer Abteilung gab es viele Probleme.

Anträge sollen schneller bearbeitet werden

Bodemann will die Abläufe verschlanken und somit Wartezeiten bei Bauanträgen verkürzen. Akteneinsicht soll künftig leichter möglich sein, allerdings dauern die Anträge immer noch sechs Wochen – viele Architekten und Bauherren sind unzufrieden damit. Es gibt Bauantragskonferenzen mit allen Beteiligten eines Vorhabens. Außerdem gibt es ein neues Sachgebiet für Sonderaufgaben, das stadtweit etwa Bauvorhaben von Schulen oder Universitäten betreut. Um Bauantragsverfahren vollständig digitalisiert abwickeln zu können, hat die Stadt eine neue Software angeschafft. Sie soll im kommenden Jahr einsatzbereit sein.

„Dies ist nur ein Zwischenbericht. Weitere Veränderungen sind ins Auge gefasst“, sagte Bodemann. Laut seiner Bilanz sind im vergangenen Jahr rund 2000 Bauanträge in Hannover genehmigt worden. Im laufenden Jahr werde diese Zahl übertroffen.

Mehr zum Thema:

Gutachten bescheinigt hannoverschen Bauamt große Probleme

Kritik der Opposition: Leistungsverweigerung im Bauamt?

Von Bernd Haase und Conrad von Meding