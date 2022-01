Bauarbeiten in Bordenau: Drei Wochen Sperrung

Bordenau

Die im September begonnene Erneuerung der Trinkwasserleitung entlang Kreisstraße 335 in Bordenau geht in die finale Phase: Für den Anschluss an das bestehende Leitungsnetz müsse die Einmündung der Bordenauer Straße (ebenfalls Kreisstraße 335) in den nächsten drei Wochen gesperrt werden, teilt der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue mit.

Die Arbeiten im Kreuzungsbereich Steinweg/Am Leineufer/Bordenauer Straße sollen am Montag, 31. Januar, beginnen und voraussichtlich am Freitag, 18. Februar, abgeschlossen werden. So lange ist es dort nicht möglich, in die Bordenauer Straße einzufahren. Da auch eine Fahrbahn der Verbindung Steinweg/Am Leineufer Teil des Baufeldes ist, regelt dort eine Ampel den Verkehr.

Die Fahrzeuge werden in beide Richtungen über die etwa parallel zur Bordenauer Straße verlaufende Gemeindestraße umgeleitet, die ebenfalls Steinweg heißt. Wer beispielsweise aus Poggenhagen kommt und ins Gewerbegebiet Ost nach Neustadt fahren möchte, biegt vor der Kirche nach links ab, fährt dann geradeaus und gelangt so wieder auf die Bordenauer Straße.

Fußgänger und Radfahrer können passieren

Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich passieren, wie Gleue berichtet. Am Steinweg werde auf Höhe der Einmündung Burgsteller Weg, nahe dem Einkaufsmarkt, ein provisorischer Zebrastreifen aufgebracht.

Die Haltestelle „Schule“ wird während der Zeit der Umleitung nicht bedient. Regiobus richtet dafür eine Ersatzhaltestelle auf Höhe des NP-Marktes am Steinweg ein. Entlang der gesamten Umleitungsstrecke gilt außerdem beidseitig absolutes Haltverbot. Die Baufirma weist darauf hin, dass die Arbeiten witterungsabhängig sind und es beispielsweise durch eine Frostperiode, Schneefall oder starken Regen zu Verzögerungen im Bauablauf kommen kann.

