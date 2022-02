Neustadt

Der politische Wille ist da, doch die Nachbarschaft bleibt kritisch. Die Wiederaufnahme eines Bauvorhabens des Bauvereins hinter der ehemaligen Sicius-Druckerei an der Hans-Böckler-Straße belebt auch den Protest der Anlieger. Der Bauverein möchte dort auf einer ungenutzten kleinen Wiese Häuser für bis zu 16 Wohnungen schaffen. Vor zwei Jahren hatte man dazu einen ersten Entwurf in die politische Diskussion gegeben. Der Rat stimmte dem Vorhaben damals zu mit der Auflage, 50 Prozent des Vorhabens als bezahlbaren Wohnraum zu entwickeln. Anwohnerprotest regte sich und das Projekt lag seitdem auf Eis. Nun möchten der Bauverein und die Verwaltung einen neuen Versuch unternehmen, mit den Anliegern eine einvernehmliche Lösung für die Bebauung zu finden. „Unser Ansinnen ist es, zuerst mit den Vertretern der Ratsfraktionen und dann mit den Anwohnern in einen Dialog zu kommen“, schilderte Stadtplanerin Annette Plein in der jüngsten Sitzung des Kernstadt-Ortsrats die Wiederaufnahme.

Aufmerksame Nachbarn

Auch die Nachbarschaft war auf den Tagesordnungspunkt aufmerksam geworden und bezog gleich Stellung. „Die Vorschläge der Anwohner wurden bislang nicht berücksichtigt. Wir lassen uns aber nicht alles gefallen“, meldete sich der Anwohner Christian Bayer zu Wort. Konkret bemängeln die Kritiker des Vorhabens, dass der Entwurf des Bauvereins die mögliche Fläche so weit wie möglich ausnutzen will. Insbesondere die mögliche dreigeschossige Höhe und die Bebauung bis nah an die Grundstücksgrenze sind einigen ein Dorn im Auge. „Der Bauverein plant, dort einen Block hinzusetzen. Jetzt schauen wir auf eine freie Fläche“, ärgert sich Anwohnerin Claudia Engel. Es gehe den meisten gar nicht darum, das Projekt vollständig zu verhindern. Man wolle aber mitreden, sagt sie. „Das hier gebaut wird, ist uns klar“, so Engel.

Konfrontativer Ton

Bauvereins-Vorstand Lutz Nolte hat Verständnis für diese Anliegen, zieht aber eine klare Grenze. „Einige wollen uns diktieren, wie der Bau auszusehen hat“, kritisiert er den konfrontativen Ton in der bisherigen Debatte. Immerhin zeigten sich nach der Ortsratssitzung alle Beteiligten gesprächsbereit, den Dialog wieder aufzunehmen. „Wir müssen an einen Tisch und versuchen, eine sinnvolle Lösung für alle zu finden“, erklärte CDU-Ratsherr Heinz-Jürgen Richter das erste Etappenziel. Um die Wiese überhaupt bebauen zu können, ist zunächst eine Änderung des Bebauungsplans nötig. Denn bislang ist dort Gewerbe vorgesehen.

