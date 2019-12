Bauprojekt Mandelsloh für Jung und Alt kommt gut voran

Mandelsloh

Die Bodenplatte ist gegossen – nun kommen die nächsten Schritte. Wenn das Wetter in den nächsten Monaten mitspiele, könne das Bauprojekt Mandelsloh für Jung und Alt (MAJA) im Quartier Mandelsloh nächstes Jahr zu Weihnachten bezogen werden, stellt Bauherr Andreas Körner, Geschäftsführer der Casa Bau aus Sulingen, in Aussicht. Gemeinsam mit Vertretern der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser, der Projektleitung und den Initiatoren von Dorfentwicklung und Rieckenbergstiftung hat er symbolisch zum ersten Spatenstich vor der frischen Bodenplatte eingeladen.

Wie das Gebäude aussehen wird, lässt sich gegenüber, auf der anderen Straßenseite, sehen: Dort bietet der Investor und Projektentwickler, die Casa Baubetreuung, 16 Zwei- und Dreizimmer-Wohnungen an – sie sind ebenfalls Teil des Quartiers inmitten des Neubaugebiets am Ortsrand.

Langer Weg durch die Instanzen

Eigentlich habe man auch mit dem MAJA-Bau schon weiter sein wollen, sagt Projektleiterin Wiebke Messerschmidt. Der Behördenweg sei aber für eine Einrichtung mit Tagespflege ungleich länger als für die Eigentumswohnungen. Deswegen habe man den Start immer wieder verschieben müssen. „Nun sind wir aber auf einem guten Weg“, sagt Messerschmidt.

Das Land Niedersachsen habe zusätzlich Fördergeld zugesagt. So könne für zwei Jahre ein Quartiersmanager eingestellt werden. Der soll Belange und Wünsche von Bewohner und Nachbarn koordinieren, die Pläne der Betreiber mit Leben zu füllen. „Begegnung entsteht nicht zwangsläufig von selbst“, sagt Messerschmidt. Es gäbe viele Vereine und Einrichtungen in der Umgebung. Die Vernetzung mit dem Quartier sei eine Aufgabe des Managers.

Den Aufbau der nachbarschaftlichen Hilfe unterstützen im Quartier die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins Herbst-Zeitlos, die stundenweise Bewohner im Alltag betreuen. „Wir können im nachbarlichen Bereich koordinieren und Menschen zusammenbringen, die einander helfen können“, sagt Janka Fleshman, von der Herbst-Zeitlos Geschäftsführung. So könne ein gutes Miteinander entstehen.

17 Plätze in der Tagespflege

Betreiber des Quartiers ist die Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser (DALM). 17 Gäste können dort nach Fertigstellung in der Tagespflege betreut werden. Zusätzlich gibt es, ebenfalls im Erdgeschoss, eine Diakoniestation und einen ambulanten Pflegedienst. In den weiteren Etagen entstehen 18 barrierearme Wohnungen mit Service, drei Wohnungen sollen gänzlich barrierefrei sein. „Eine weitere Wohnung ist für eine Wohngemeinschaft geeignet“, sagt Dagmar Brusermann. Sie ist Geschäftsführerin und theologischer Vorstand der DALM. In der Zielgruppe treffe man auf reges Interesse an der neuen Wohnform, sagt sie. Man habe bereits elf Interessierte auf der Mieterliste. „Wer möchte, kann sich bereits jetzt informieren und sich einen Platz in der Anlage sichern“, sagt Brusermann.

Mensa und Begegnungsstätte

Im Vordergrund des neuen Wohnprojektes soll stehen, Freiraum für ein individuelles Leben zu lassen. Einsam solle aber niemand werden im Quartier Mandelsloh. Gerade diesen Ansatz will MAJA unterstützen. „Das hier entstehende Wohn- und Pflegezentrum wollen wir mit den vorhandenen Strukturen und Ressourcen des Dorfes und der Umgebung vernetzten“, sagt Messerschmidt. Die Nähe zum Kindergarten und der Grundschule soll sich positiv auswirken. Im Bauabschnitt zwei der Grundschulmensa entsteht an gleicher Stelle eine Begegnungsstätte die von Kindern, Erwachsenen und Senioren gemeinsam genutzt werden soll.

Von Mirko Bartels