Bei der Bahn stehen mehrere Großprojekte an

Hannover

Ins Schienennetz in Niedersachsen wurden und werden Milliardensummen investiert. Ein Überblick über die wichtigsten Projekte:

Neue Strecken zwischen Bremen, Hamburg und Hannover

In drei sogenannten Grobkorridoren sucht die Bahn nach einer leistungsfähigeren Strecke zwischen Hamburg und Hannover. Einer orientiert sich an der Autobahn 7, ein zweiter an der bestehenden Trasse. Der dritte verbindet beide mit einer Passage durch die Heide. Parallel will die Bahn Streckenabschnitte zwischen Rotenburg und Verden, Verden und Minden sowie zwischen Bremerhaven und Uelzen ausbauen. 2030 soll das sogenannte Projekt „Alpha-E plus Bremen“ fertig sein. Die Kosten liegen im mittleren einstelligen Milliarden-Euro-Bereich.

Schneller nach Bielefeld

Die ICE-Strecke von Hannover Richtung Westen ist überlastet und erlaubt nicht die erwünschten kürzeren Fahrzeiten. Auch hier sind mehrere Streckenvarianten in der Auswahl. Als derzeit favorisierte gilt eine, die sich zunächst an der bestehenden Route und dann an der Autobahn 2 orientiert. Das Wesergebirge würde in einem Tunnel unterquert. Baukostenschätzungen liegen bei 4,9 Milliarden Euro; ein möglicher Baubeginn steht noch in den Sternen.

Ausbau im Norden

Um den Jade-Weser-Port besser ans Schienennetz anzubinden, läuft der zweigleisige Ausbau der Strecke zwischen Wilhelmshaven und Oldenburg mit Anschluss zum Tiefwasserhafen als Langzeitprojekt, das bereits im Jahr 2003 begann. Bis Ende 2022 sollen alle Arbeiten auf und an der knapp 70 Kilometer langen Strecke beendet sein. Die Investitionen belaufen sich auf 1,1 Milliarden Euro.

Eine Brücke für Ostfriesland

Diese Baustelle hatte die Bahn eigentlich so nicht geplant. Auch sind die Kosten im Vergleich zu den anderen mit knapp 100 Millionen Euro eher bescheiden. Aber die Geschichte ist ungewöhnlich. Weil ein Frachter die Friesenbrücke über die Ems bei Weener in Ostfriesland vor sechs Jahren gerammt hat, ist sie seitdem unbrauchbar und für Bahn auf der Strecke zwischen Leer und Groningen und auch für Fußgänger und Radfahrer nicht mehr passierbar. Nach langem Hin und Her startete im Juli der Bau der neuen Brücke, die bis 2024 fertig sein soll.

Von Bernd Haase