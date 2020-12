Neustadt

Weil das Diakonische Altenhilfe-Unternehmen immer weiter wächst, wollen die Verantwortlichen nun auch die Organisation anpassen. An den fünf Standorten Neustadt, Wunstorf, Sulingen, Rehburg-Loccum und Hessisch Oldendorf gibt es Einrichtungen der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser (DALM). Deren Leiter werden ab Januar zumeist Geschäftsführer der jeweils neu gegründeten gemeinnützigen Gesellschaften. Für Kunden und Angehörige soll alles beim Alten bleiben. Sie fänden weiterhin ihre Ansprechpartner direkt am Standort, versichert Pressesprecher Gunnar Schulze-Achelis.

Mittlerweile fünf Einrichtungen

„Am Anfang war es ein Zusammenschluss von zwei Einrichtungen, nun sind es fünf. Ambulante Dienste und Tagespflegen kommen noch hinzu“, sagt Detlev Seliger, Einrichtungsleiter im Altenzentrum St. Nicolaistift in Neustadt. Er behält seinen Posten im Haus an der Lindenstraße. Ab Januar steht ihm Peter Kiefer als Geschäftsführer der Diakonischen Pflege- und Wohnstifts Neustadt gGmbH zur Seite. Kiefer hat vorher als Controller bei der DALM gearbeitet. „Ich komme beruflich aus dem Pflegebereich und werde in Zukunft weiter für das operative Geschäft zuständig sein“, sagt Seliger. Kiefer wird den kaufmännischen Bereich leiten. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die sinnvolle Aufgabenteilung“, sagt Seliger. Man wolle mit der Umstrukturierung den Service verbessern.

Mehr als 1300 Kunden und 800 Mitarbeiter

Die regionale Tätigkeit solle künftig deutlich gestärkt werden, sagt Joachim von der Osten, kaufmännischer Geschäftsführer der DALM. Man wolle auch die Vernetzung zur Kommune, zur Kirchengemeinde und zu ehrenamtlich Engagierten weiter verbessern. Nach acht Jahren Tätigkeit sei der Betrieb auf mehr als 1300 Kunden in Pflegediensten und Tagespflegen sowie Bewohner von Heimen und Mieter von seniorengerechten Wohnungen angewachsen. Um sie kümmern sich rund 800 Mitarbeitende.

Von den Veränderungen unberührt bleibt die Führung der Verwaltungsholding: Pastorin Dagmar Brusermann als theologische Geschäftsführerin und Joachim von der Osten leiten sie weiterhin. Beide sind auch in Zukunft Vorstände der Stiftung St. Nicolaistift. Die Corona-Krise habe auch die Diakonische Altenhilfe Leine-Mittelweser vor große Herausforderungen gestellt. Wirtschaftlich war das Jahr jedoch erfolgreich.

Von Mirko Bartels