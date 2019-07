Neustadt

Der Ferienpass der Stadtjugendpflege Neustadt ist auch in diesem Jahr wieder prall gefüllt mit der Aussicht auf Spaß, Abenteuer und jeder Menge neuer Erfahrungen. Für die Sommerferien bietet er ein umfangreiches Angebot für alle Kinder zwischen vier und 17 Jahren.

Die Angebote für den Ferienpass in Neustadt sind gut besucht, allerdings gibt es für viele Kurse noch Restplätze. Wer es bis jetzt noch nicht geschafft hat, sich anzumelden kann dies kurzfristig nachholen: Es gibt noch einige Aktionen oder besondere Preisangebote für die sechs schönsten Wochen im Jahr.

Für wenig Geld schwimmen gehen oder die Zeit auf der Liegewiese verbringen, können Besitzer von Sondereintrittskarten für die Freibäder in Nöpke, Wulfelade und den Franzsee in Amedorf. Für die Kernstadt hat das Balneon ebenfalls ein besonderes Angebot im Programm. Auch im Projekt „Sicheres Schwimmen“ der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) gibt es noch freie Plätze.

Wer es im Freien lieber sportlich mag, kann sich noch beim Beachhandball anmelden oder es mit Power-Fitness versuchen. Für theaterinteressierte Kinder stehen das Musical „Aladin“ und das Theatercamp in Otternhagen auf dem Plan. Freie Plätze gibt es auch bei einer digitalen Schnitzeljagd oder bei einen Golfkurs. Und wer sich für moderne Kunst interessiert, kann sich zum Beispiel noch für einen Graffiti-Workshop oder einen Fotokurs mit Smartphone oder Digitalkamera anmelden.

Alle weiteren Informationen finden sich im Internet auf www.ferienpass-neustadt.de oder sie können direkt beim Team der Stadtjugendpflege unter Telefon (05032) 84515 und (05032) 84 516 oder per E-Mail an: jugendpflege@neustadt-a-rbge.de erfragt werden. Sprechzeiten in den Sommerferien sind dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags zwischen 15 und 18 Uhr.

Von Mirko Bartels