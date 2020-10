Neustadt

Für den verkaufsoffenen Sonntag am 18. Oktober sollen in Neustadt die aktuellen Hygienebestimmungen wie auf dem Wochenmarkt gelten, dann allerdings für die gesamte Innenstadt. Für Besucher bedeutet das Maskenpflicht zwischen Heini-Nülle-Platz und der Straße Zwischen den Brücken. So planen es die Veranstalter der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW). „Wir haben verschiedene Konzepte besprochen“, sagt der GfW-Vorsitzende Mike Oliver Behrmann. Schlussendlich sei dies die vernünftigste Lösung, auch mit Blick auf die steigenden Fallzahlen. Von einem normalen Goldenen Sonntag könne man ohnehin nicht ausgehen, sagt er. In den vergangenen Jahren kamen selbst bei schlechtem Wetter oft Tausende Kunden in die Innenstadt.

Angebote rund um Kulinarik und Familie

Kulinarische Angebote, eine Stadterkundung per Bimmelbahn und ein mobiles Puppentheater stehen dieses Mal auf der Agenda für den Familieneinkaufstag. Die Autoschau auf dem Marktplatz und eine Fotoausstellung des Museumsvereins sollen das Programm ergänzen. Die Zusage der Gewerkschaft Verdi für die Öffnungszeit am Sonntag liegt seit Montagmittag vor. „Das uns vorliegende Konzept beinhaltet einen Anlass für die Öffnung der Geschäfte. Da gibt es von unserer Seite keinen Grund, dagegen anzugehen“, sagt Christian Vasenthien, zuständig für den Landesbezirk Niedersachsen-Bremen.

In den vergangenen Wochen hat die Gewerkschaft deutschlandweit einige Sonntagsöffnungen mit Eilanträgen verhindert, jüngst in Nienburg, Hildesheim und Dinslaken. „Ich freue mich für die Mitglieder und Händler in der Innenstadt, dass sie diese zusätzliche Möglichkeit haben, sich den Kunden zu präsentieren“, sagt Behrmann. Einschränkungen wird es dennoch geben. So werden die Besucher auf Bühnenprogramme verzichten müssen.

Lions Club startet Kalenderverkauf

Der Goldene Sonntag lockt seit vielen Jahren regelmäßig Besucher in die Innenstadt, viele bummeln bereits vor dem offiziellen Start ab 13 Uhr durch die Stadt und werfen einen Blick in die Schaufenster, noch bevor die Ladentüren öffnen. Ein beliebter Anlaufpunkt ist dann immer wieder der Stand des Neustädter Lions Clubs vor der Sparkasse. „In diesem Jahr ist es wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, den Sterntalerkalender in größeren Mengen zu bekommen“, sagt Sprecher Manfred Henze. Den traditionellen Basar in der Halle des Geldinstitutes muss der Verein dieses Jahr ausfallen lassen. „Das können wir unter Pandemie-Auflagen nicht leisten“, sagt Henze.

