Die Kandidierenden der CDU für die Ortsräte in Otternhagen (obiges Bild) und Bevensen. In Otternhagen treten an: (von links) Marc Seegers, Steve Dorn, Toralf Ramm, Lucas Homann, Annika Gehle, Fabian Wegner, Christine Nothbaum, Julia Dörrie und Wilfried Schneider. Kandidat Dietrich Rust fehlt auf dem Bild. In Bevensen stehen zur Wahl: (von links) CDU-Ortsbürgermeisterkandidat Hartmut Evers, Katrin Jordan, Nina Hauswald, Henno Hasselbring und Dieter Schwabe. Die CDU-Vorsitzende Silvia Luft (vorne rechts) tritt nicht in Bevensen an, Kandidat Frank Wortmann fehlt auf dem Bild. Quelle: Privat