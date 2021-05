Neustadt

Es sind seltene Aufnahmen, die Neustadts Biberexperte Holger Machulla am Mittwoch, 28. April, gelungen sind. In einer Mulde nahe der Leine konnte er mit seiner Kamera die Geburt von mehreren jungen Bibern festhalten.

Doch der Reihe nach. Der Biberberater und Vorsitzende des Angelvereins wurde zunächst aus einem eher unerfreulichen Grund gerufen: Ein Biber soll tot aufgefunden worden sein. Er traf sich mit dem örtlichen Jäger und suchte nach dem verendete Tier. Sie entdeckten ihn in einer Mulde. Zum Glück wies das Tier nur leichte Verletzungen auf. Nachdem sie es begutachtet hatten, entschieden die beiden, den Biber an Ort und Stelle zu lassen und in den nächsten Tagen zu beobachten.

Biber gebären sonst im sicheren Bau

Kurze Zeit später alarmierte ein Kartierer vom Angelverein den Biberschützer erneut zur gleichen Fundstelle. Tatsächlich war das Tier nicht verletzt – sondern im Begriff Nachwuchs auf die Welt zu bringen. Machulla eilte zum Fundort und konnte noch beobachten, wie zwei kleine Biber geboren wurden.

Ihm sei nicht bekannt, dass je zuvor jemand so etwas bei frei lebenden Bibern in Deutschland beobachtet habe, so der Experte. Das Erlebnis werde ihm wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Die Trächtigkeit habe er vorher nicht bemerkt, die Tiere haben dickes Fell und ohnehin runde Formen.

Nach der Geburt in einer Mulde nahe der Leine haben Holger Machulla und einige seiner Bekannten die Biberin und ihren Nachwuchs weiter beobachtet und fotografiert. Als er am nächsten Tag nach ihnen sehen wollte, waren sie verschwunden.

Er vermutet, dass das Biberweibchen in ihren Revier extrem gestört wurde und deshalb die Jungen nicht im Bau bekommen konnte. Das könne beispielsweise an Hunden liegen, die an der langen Leine oder freilaufend die Böschungen durchstöbern. Ursache für die Geburt außerhalb eines Baus hätten auch Revierkämpfe zwischen den Tieren sein können, sagt er. Allerdings habe seit Beginn der Corona-Pandemie der Besucherdruck an den Gewässern im Allgemeinen zugenommen, sagt Machulla.

Berater hofft, dass Tiere in Sicherheit sind

Als er am nächsten Tag kontrollierte, ob es den fünf Kleinen gut geht, fand er nur noch eine leere Mulde vor. „Es bleibt zu hoffen, dass es den Elterntieren gelungen ist, die Jungtiere in den schützenden Bau zu bringen“, sagt Machulla, Denn Biber haben zahlreiche natürliche Feinde: „Räuber wie Fuchs, Wolf, Waschbär oder Greifvögel könnten zugeschlagen haben.“

Die Angler wünschten sich, dass alle, die sich in der freien Natur bewegen, Rücksicht und Verantwortung dabei zeigten, ob an den Gewässern, im Wald oder anderswo. „Dabei sollte es egal sein, ob Brut- und Setzzeit ist oder nicht“, sagt Machulla, und nennt Regeln, die ihm besonders wichtig sind: Baden nur in offiziellen Badeteichen, Grillen nur an den dafür zugelassen Plätzen.

Beobachter sollten Sichtungen melden

Wer Biber entdeckt, sollte dieses den Biberschützern melden, betont Machulla noch. Sich ihnen in Eigeninitiative zu nähern, verstoße gegen das Bundesnaturschutzgesetz. „Dabei spielt es keine Rolle, ob der Biber tot oder lebendig ist, auch seine Bauten wie Burgen und Dämme sind streng geschützt“, betont der Fachmann. Meldungen über Bauten oder beobachtete Biber gehen per E-Mail an info@asv-neustadt-rbge.de oder an Holger Machulla, Telefon (05032) 67929.

Von Kathrin Götze