Neustadt/Otternhagen

In Neustadts Lindenstraße steht der Blitzer-Anhänger der Stadt aktuell erstmals und nimmt überhöhte Geschwindigkeiten auf. Ab Mittwoch, 14. Oktober, bis Montag, 19. Oktober, sollten sich Verkehrsteilnehmer darauf einstellen, den blitzenden Anhänger an der Lindenstraße in Neustadt anzutreffen. Danach wechselt er von Mittwoch, 21. Oktober, bis Montag, 26. Oktober, in die Königsberger Straße. Noch im Verlauf des 26. Oktober wird der Anhänger nach Otternhagen umgesiedelt in die Otternhagener Straße. Dort soll er bis Freitag, 30. Oktober, stehen bleiben.

Von Beate Ney-Janßen