Er ist mobil, vandalismussicher und arbeitet automatisch – aber vor allem ist der neue Blitzer in Neustadt am Rübenberge gut getarnt. Was Autofahrer daran hindern soll, in dem Gerät schon von Weitem einen Blitzer zu erkennen, sorgt seit Dienstag für Lacher im Internet. Denn der Hersteller hat sich beim Tarnen der Radarfalle so viel Mühe gegeben, dass so Mancher in dem schwarzen Anhänger ein gänzlich anderes Gerät wiedererkennt.

So kommen auf der Facebook-Seite der HAZ gleich mehrere User auf die Idee, die Anlage gleicht einem sogenannten Smoker, also einem großen Räucherofen. "Ein wenig Kohle rein und ein gutes Stück Fleisch, fertig ist der Smoker ...", kommentiert etwa Dennis R.

Michaela S. fragt: "Seid ihr sicher das es kein Foodtruck ist?" Und auch Theo H. zieht einen Vergleich aus dem kulinarischen Bereich - für ihn ähnelt sie einer "Gulaschkanone".

Das martialische Aussehen des Anhängers brachte gleich mehrere Kommentatoren auf die Idee, er ähnele einem Panzer.

Doch es geht auch weniger gefährlich: Kurz und schlicht "Sieht aus wie ne PA-Anlage"kommentiert Thorsten S. Gemeint ist damit eine sogenannte "Public Address"-Anlage, also eine Lautsprecher-Kombination, die etwa bei Demos oft zum Einsatz kommt.

Ebenfalls aus dem elektronischen Bereich kommen die Vergleiche mit dem Roboter aus der Serie " Doctor Who":

Last but not least erweckt die schiere Größe des Blitzers den Eindruck, dass er mit Personal in seinem Inneren ausgestattet werden soll. Platz genug gäbe es wohl: "Das ist doch kein Blitzer, das ist ein Tiny-House!", meint auch Yvonne O.

Noch steht der Radar-Anhänger auf einem Betriebshof und wartet auf seinen ersten Einsatz. Seine Anschaffung hatte Neustadt lange geplant: Zweimal war sie bereits angekündigt worden, erst für 2018, dann für 2019. Das gute Stück kostet satte 175.000 Euro. Ob er diesen Betrag wieder einspielt, bleibt abzuwarten. Klar ist indes, dass dieser ungewöhnlichste Blitzer der Region Hannover bereits für Heiterkeit gesorgt hat, noch bevor er seinen Dienst überhaupt begonnen hat.

