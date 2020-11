Neustädter Land

An fünf verschiedenen Standorten führt die Stadt zum Jahresende Tempokontrollen mit der mobilen Blitz-Station durch. Ab Montag, 30. November, wird an der Wulfelader Ortsdurchfahrt geblitzt. Von Donnerstag, 3. Dezember, an steht der Anhänger an der Wunstorfer Straße. Ab dem 8. Dezember ist er erstmalig vor der Schule in Mandelsloh positioniert.

Vom 11. Dezember an wird das Tempo an der Mardorfer Straße in Mardorf kontrolliert. Ab dem 17. Dezember steht das Gerät an der Landwehr in Neustadt. Aus organisatorischen Gründen kann sich der Plan kurzfristig ändern. Die Polizei kann außerdem zusätzlich an weiteren Stellen kontrollieren.

Von Mario Moers