Bordenau

Bei einem Unfall auf dem Steinweg ist am Mittwochnachmittag ein 41-jähriger Autofahrer aus Wunstorf leicht verletzt worden. Der aus Bordenau stammender Fahrer eines VW Golf hatte beim Abbiegen vom Parkplatz des NP-Supermarkts einen auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Kleinstwagens übersehen und gerammt. Dabei kippte das Microcar (Höchstgeschwindigkeit 45 km/h) auf die Seite und wurde stark beschädigt.

Die Feuerwehrleute haben das Microcar von der Straße geschoben. Quelle: Mario Moers

Der Fahrer zog sich Schnittverletzungen am Arm zu und klagte außerdem über leichte Hüftschmerzen. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Bordenau konnten das Microcar mit Muskelkraft aufrichten und von der Straße rollen. Der Fahrer wurde in einem Rettungswagen behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Von Mario Moers