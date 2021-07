Bordenau/Poggenhagen/Mühlenfelder Land/Suttorf

Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) hat ihre Kandidierenden für die Ortsratswahlen am 12. September in Bordenau, Poggenhagen, dem Mühlenfelder Land und Suttorf bekannt gegeben. In Bordenau kandidiert Silke Dai erneut für den Ortsrat, in Poggenhagen tritt Heino Lohmann an. Für das Mühlenfelder Land gehen Magdalena Itrich und Silke Ostermann ins Rennen, in Suttorf Christoph Stolle und Heinrich Köhne.

Erfahrene Kandidierende

„Silke Dai ist schon als Nachrückerin im Ortsrat für die UWG vertreten und keine Debütantin“, sagt der Wahlkampfkoordinator der UWG, Willi Ostermann. Sie engagiere sich ehrenamtlich in der Dorfwerkstatt und im ambulanten Hospizdienst im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf. Ihre Schwerpunkte lägen bei den Themen Jugend, Kultur und Dorfentwicklung. Kandidat Lohmann saß von 2006 bis 2011 bereits für die UWG im Ortsrat. „Vielen dürfte er zudem durch seine jahrelange Tätigkeit als Schwimmlehrer im Hallenbad bekannt sein“, so Ostermann.

Auch Stadtratskandidatur

Im Mühlenfelder Land bewirbt sich Itrich zugleich auch für den Posten als Ortsbürgermeisterin. Auch sie sei mit fünf Jahren im Ortsrat und drei im Stadtrat politisch versiert. In Suttorf tritt Stolle erstmalig an. „Das freut uns sehr, er wäre eine große Bereicherung für den Ortsrat“, betont der UWG-Vorsitzende Günter Hahn. Alle vier Kandidierenden Itrich, Ostermann, Stolle und Köhne sind auch für die Stadtratswahl aufgestellt.

Bei der Ortratswahl 2016 erreichte die UWG in Bordenau 9 Prozent der Stimmen und wurde damit nach SPD und CDU drittstärkste Kraft. In Mühlenfeld erreichte sie 8,4 Prozent, in Suttorf 19,3 Prozent. In Poggenhagen trat die UWG damals noch nicht an.

Von Alexander Plöger