Otternhagen

Neustädter Ortfeuerwehren waren am Wochenende gleich mehrfach im Einsatz. Der Schwierigste davon war am Sonntagabend in Otternhagen: Als ein Blitz gegen 18.20 Uhr in den Giebel eines Pferdestalls an der Otternhagener Straße einschlug, fing einer der Dachbalken Feuer. Als sie den Rauch bemerkten, alarmierten die Pferdebesitzer die Einsatzkräfte und brachten fünf Pferde aus dem Stall in Sicherheit.

Kein Stroh oder Heu auf dem Dachboden

„Zum Glück haben sich auf dem Boden unter dem Dach kein Heu oder Stroh befunden, das sich hätte entzünden können“, schreibt Feuerwehrsprecher Dennis Hausmann. Ein Trupp unter Atemschutz, der über eine Leiter auf den Boden gelangt war, hat konnte den Dachbalken zügig löschen, während weitere Einsatzkräfte parallel von außen das Dach kühlten und stellenweise öffneten. Aus dem Korb der Drehleiter wurde der Dachstuhl per Wärmebildkamera auf weitere Glutnester kontrolliert.

Einsatzleiter und Ortsbrandmeister Sascha Schneider hatte 72 Ehrenamtliche aus den Ortsfeuerwehren Otternhagen, Metel, Scharrel und Neustadt sowie die Hygieneeinheit aus Basse zu koordinieren. Die Aufgabe war nach einer Stunde bewältigt. Die Ortsdurchfahrt Otternhagen war für diese Zeit voll gesperrt.

Freitagabend brannten in Hagen mehrere Heuballen. Quelle: Feuerwehr

Heuballen brennen in Hagen

Bereits am Freitagabend waren die Ortsfeuerwehren Hagen, Nöpke und Mariensee im Einsatz: Gegen 21.30 Uhr meldeten aufmerksame Beobachter brennende Heuballen in der Gemarkung Hagen. Rund 50 Einsatzkräfte rückten aus. Zum Löschen nutzten die Aktiven unter der Leitung von Hagens Ortsbrandmeister Nico Könecke die Wasservorräte in den Tanklöschfahrzeugen. Rund 4000 Liter benötigten die Kräfte in eineinhalb Stunden. Die Brandursache ist noch unklar.

