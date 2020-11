Brücke und Tunnel in Poggenhagen sollen 2025 fertig sein

Poggenhagen

Ein weiterer Schritt auf dem Weg in Poggenhagens schrankenlose Zukunft ist gemacht: Die Planer der Region Hannover haben jetzt Neustadts Politik und Verwaltung konkrete Baupläne vorgelegt, die bis 2025 umgesetzt werden sollen. Das zuvor erforderliche Planfeststellungsverfahren soll demnach im ersten Quartal 2021 beginnen.

Brücke wird neun Meter hoch

Die ebenerdigen Bahnübergänge Bahnhofstraße und Moordorfer Straße sollen demnach geschlossen werden. Weil die Moordorfer Straße dadurch zu einer Sackgasse wird, soll an dem Feldweg nahe dem Übergang eine Wendeanlage für Busse entstehen. Die Kreisstraße 336 führt dann künftig nördlich vom Bahnübergang über eine neue Brücke. Diese wird mit 6,50 Metern Fahrbahnbreite und sechs Prozent Steigung am höchsten Punkt neun Meter über die Gleise zur Poggenhagener Straße sein.

An dieser Stelle, zwischen Gut Harms und der Forellenzucht, nahe der alten Müllkippe, ist ein Kreisverkehr geplant. Am anderen Ende der Brücke, an der Einmündung der Dewitz-von-Woyna-Straße in die Fliegerstraße, soll ein Straßenkreuz mit Aufweitung für Linksabbieger entstehen.

Der Bahnhof Poggenhagen wird vollständig umgestaltet. Unter den Gleisen hindurch soll dann in einer Troganlage ein kombinierter Fuß- und Radweg führen. Fliegerstraße und Bahnhofstraße werden für Autofahrer zu Sackgassen. Auf beiden Seiten der Gleise sollen Park-and-Ride-Plätze sowie Fahrradgaragen eingerichtet werden.

Ziel: Verkehrsfluss verbessern

Das Ganze zielt darauf, den Verkehrsfluss am Bahnübergang zu verbessern. Die Schrankenschließzeiten betragen rund 14 Stunden täglich, wie die Bürgerinitiative (BI) „Schranke weg“ vor einigen Jahren in mühseligen Messungen festgestellt hat. Ihr widmen Stadt und Region in einer gemeinsamen Pressemitteilung großes Lob: „Die inzwischen stolze 500 Mitglieder umfassende BI hat seinerzeit mit die Initialzündung zum Beginn der Planungen überhaupt gegeben, indem sie die Schrankenschließzeiten gemessen hat“, heißt es dort. In der Folge hätten sich die Projektbeteiligten zusammen gesetzt und die Planungen unter der Federführung der Region Hannover begonnen.

Man sei sich bewusst, dass viele sich wünschen, der Bau möge lieber heute als morgen beginnen, heißt es in der Mitteilung noch. Das gehe auch den Projektpartnern so. Dennoch erfordere ein derart großes Verfahren umsichtige Planungen. Nur so könne man einen störungsfreien Projekt- und Bauablauf gewährleisten, und daran arbeiteten die Partner „mit Hochdruck“. BI-Sprecher Ulrich Thies nimmt das achselzuckend hin. Aus seiner Sicht hätte die Planung auch schneller gehen können, wie er im Laufe des Verfahrens mehrfach deutlich gemacht hat, „aber an diesem Punkt jetzt lässt sich wohl nichts mehr beschleunigen.“

