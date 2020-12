Hannover/Lüneburg

Irritationen um Ermittlungen innerhalb der Bundeswehr: Weder die Staatsanwaltschaften Hannover noch Lüneburg wissen davon, dass sie angeblich ebenfalls den Fall der 26-köpfigen Chatgruppe der Panzerlehrbrigade 9 aus Neustadt am Rübenberge ermitteln. Die Soldaten sollen unter anderem rassistische, gewaltverherrlichende und pornografische Inhalte untereinander geteilt haben. Nach HAZ-Informationen handelt es sich um Teilnehmer eines Lehrgangs des Versorgungsbataillon 141.

Nach Angaben des Kommandos Heer ermitteln der Militärische Abschirmdienst (MAD), die Wehrdisziplinarschaft sowie zwei Staatsanwaltschaften. Auf HAZ-Anfrage konkretisierte ein Sprecher, es handle sich um Hannover und Lüneburg. Nur: Dort kennt keiner die Verfahren. „Wir wissen nicht, was damit gemeint ist“, sagt Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Es habe zwar vor Kurzem einen Fall mit Bundeswehr-Bezug gegeben, doch dies sei bloß eine kleine Sache gewesen. „Sie ist mit den bekannten Schilderungen nicht in Einklang zu bringen“, sagt Klinge.

„Niemandem sagt der Fall etwas“

Ähnliches ist aus Lüneburg zu hören. „Niemandem sagt der Fall etwas“, sagt Staatsanwaltschaftssprecherin Wiebke Bethke. Die einzigen Ermittlungen im Zusammenhang mit der Bundeswehr richten sich demnach gegen einen mutmaßlich rechtsextremen Reservisten. Er soll Mitglied in zwei rechtsradikalen Chats gewesen sein und eine Adressliste von Politikern besessen haben. Der Fall stammt zudem bereits aus Juni. Die Neustädter flogen laut Bundeswehr hingegen erst Mitte Oktober nach dem Hinweis eines unbeteiligten Kameraden auf.

Nach HAZ-Informationen lernten die 16 Unteroffiziere und zehn Mannschaftsdienstgrade sich bei einem Lehrgang kennen. Wann der Chat ins Leben gerufen wurde, ist allerdings nicht bekannt. Einige Soldaten sollen jedoch in der Zwischenzeit schon an andere Standorte versetzt worden, beziehungsweise in ihre jeweiligen Einheiten zurückgekehrt sein. Gleichzeitig heißt es aus internen Kreisen, manche Beschuldigte, die erst seit wenigen Jahren dienen, seien bereits entlassen worden. Andere wiederum sollen wohl bloß im Chat gewesen sein, ohne sich an den Gesprächen zu beteiligen.

Keine Stellungnahme

Der Fall kam am Freitag, 27. November, ans Licht, als die Obleute im Bundestag durch das Verteidigungsministerium informiert wurden. Drei Beschuldigte wurde nach Heeresangaben bereits das Tragen der Uniform untersagt, sie sind suspendiert. Die Wirren um die strafrechtlichen Ermittlungen deuten darauf hin, dass es vorwiegend interne Disziplinarverfahren gibt. Auch auf mehrfache HAZ-Nachfrage will das Heer zum gesamten Komplex keine weitere Stellungnahme abgeben.

Von Peer Hellerling