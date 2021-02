Neustadt

Wo hakt es noch bei der Digitalisierung an den Schulen im Lande? Da konnten einige Neustädter CDU-Mitglieder Beispiele aus dem eigenen Erleben bringen. Die Unionspolitikerinnen und -politiker hatten den Neujahrsempfang der Jungen Union diesmal ins Internet verlegt: Per Zoom-Videokonferenz tauschten sie sich mit Mareike Wulf aus, Schulpolitikerin im Landtag und stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion.

Digitalisierung nur für den Krisenfall, dann zurück zum preußischen Schulmodell, so fasste Kai-Christian Schönwald, JU-Kreisvorsitzender aus Gehrden, seine Befürchtungen zu einer möglichen Fehlentwicklung zusammen. Die Landespolitikerin Wulf verwies darauf, dass eine echte Digitalisierung der Schulen erst seit dem Herbst stattfinde. Vor der „zweiten Welle“ der Corona-Pandemie hätten Schulpolitiker und Praktiker wohl geglaubt, man könne zum Gewohnten zurückkehren.

Merle Struckmann (oben links) begrüßt die Gäste am Onlinestammtisch der CDU Neustadt. Quelle: Screenshot: Kathrin Götze

Das sei an den Universitäten anders gelaufen: Sie hätten von Beginn an den Plan verfolgt, den Unterricht ins Netz zu verlegen, seien auch schon zuvor technisch besser vernetzt gewesen. Etliche JU-Mitglieder, die aktuell studieren, bestätigten das. „Meine Vorlesungen und Klausuren finden verlässlich online statt“, berichtete etwa Johannes Hahn. Das sei beim Unterricht seines Bruders anders, der noch die Schule besucht. Die Schulpolitik habe – mit guten Gründen – immer das Ziel verfolgt, möglichst schnell wieder Präsenzunterricht anzubieten, sagte Wulf, „trotzdem müssen wir auch imstande sein, online zu unterrichten“, sagte sie. So hätten viele Kollegen die Köpfe geschüttelt, als die Stadt Hannover am Montag nach dem Wintereinbruch Mitte Februar sowohl Präsenz- als auch Onlineunterricht absagte.

Stadt schafft Computer für Schüler an

Endgeräte für Schüler aus wirtschaftlich schwächeren Haushalten anschaffen, Schulen ans Glasfasernetz anbinden – das sind die Schritte, mit denen sich die Stadt Neustadt und die Schulen hier aktuell beschäftigen. Die entsprechende Fortbildung der Lehrkräfte werde wohl nicht mehr im gewohnten Format vor sich gehen, dass jede Lehrkraft für einen oder mehrere Tage auf Seminare reise, sagte Wulf. Stattdessen müssten sich die Kollegen in den Teams jeder Schule auch gegenseitig helfen und beraten, das sei sicher hilfreicher.

Netzausbau in den Dörfern ist gefragt

Um wirksam Homeschooling betreiben zu können – womöglich noch in Verbindung mit Homeoffice der Eltern – müssten aber auch die Internetanschlüsse der Haushalte in den Dörfern besser werden. Wenn sie an einer beruflichen Onlinekonferenz teilnehmen wolle, während beide Söhne auch das Internet nutzten, gebe es ernste Schwierigkeiten, sagte Silvia Luft, CDU-Stadtverbandsvorsitzende aus Helstorf. Sie hoffe darauf, dass die Schulen vielleicht auch zeitlich flexiblere Angebote machen könnten. Auch was die technische Ausstattung angeht, müssten sie noch nacharbeiten. „Manche kleineren Schulen waren vielleicht damit überfordert, schnell festzustellen, wie viele Schüler zum Beispiel Leihcomputer brauchen“, sagte sie.

Es war eine konstruktive Runde, die zwar auf Kaffee und Schnittchen verzichten musste, wie Neustadts JU-Vorsitzende Merle Struckmann bedauernd anmerkte. Doch den Teilnehmern war anzumerken, dass sie die Möglichkeit genossen, sich trotz Lockdown politisch auszutauschen.

Von Kathrin Götze