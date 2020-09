Neustadt

Unter bewährter Führung will die CDU Neustadt ins Jahr von Bundestags- und Kommunalwahl gehen: Mit nur einer Gegenstimme hat der Stadtverband die Vorsitzende Silvia Luft zum zweiten Mal ins Amt gewählt. Sie dankte für das Vertrauen und kündigte an, die Partei werde neue Ideen entwickeln müssen: „Die anhaltende Pandemie stellt uns als Partei vor große Herausforderungen. Bewährte Veranstaltungs- und Wahlkampfformate müssen überdacht und neue Konzepte entwickelt werden“. Sie sei aber überzeugt, mit dem neu gewählten Vorstand ein schlagkräftiges Team hinter sich zu haben.

Korff folgt als Schriftführerin auf Schart

Als stellvertretende Vorsitzende fungieren Romy Neumeister, Björn Niemeyer und Heinz-Jürgen Richter. Schatzmeisterin bleibt Barbara Kunze, neue Schriftführerin ist Bettina Korff. Sie folgte dem langjährigen Schriftführer Jürgen Schart, der das Amt abgegeben hat, weil er als Kreisvorsitzender und stellvertretender Landesvorsitzender der Senioren Union stärker gefordert ist. In diesen Funktionen bleibt er dem Vorstand aber kooptiert. Als Beisitzer wurden Mathas Ganske, Henno Hasselbring, Thomas Stolte, Dietrich von Dessien, Falko Wolf und Tillmann Zietz gewählt. Mitgliederbeauftragte ist Christine Nothbaum.

Hoppenstedt will wieder antreten

Hendrik Hoppenstedt will wieder als CDU-Bundestagskandidat antreten. Quelle: privat

Der Bundestagsabgeordnete und Staatsminister Hendrik Hoppenstedt aus Burgwedel bewirbt sich erneut für die Bundestagskandidatur im Wahlkreis 43 Hannover-Land. Hoppenstedt hat den Wahlkreis 2013 und 2017 direkt gewonnen. Er berichtete den Mitgliedern über seine Aufgaben im Kanzleramt und die aktuelle politische Lage. Die Bundestagskandidaten werden im November von Delegierten gewählt. Neustadt als stärkster Stadtverband wird mit 15 Delegierten vertreten sein, die ebenfalls an dem Abend gewählt wurden. Sie wählen für die „knapp unter 400 Mitglieder“ vom Rübenberge.

Abstands- und Hygieneregeln erforderten einen besonders großen Raum. Dafür stellten Jens und Nils Morig, Inhaber der gleichnamigen Spedition, eine halle auf ihrem Firmengelände im Gewerbegebiet Ost zur Verfügung. Luft bedankte sich mit einem Präsent und herzlichen Worten.

Lechner soll CDU-Generalsekretär in Niedersachsen werden

Grund zur Freude hat auch Sebastian Lechner, den der CDU-Landesvorstand als neuen Generalsekretär vorschlagen wird, wie kürzlich bekannt wurde. Gewählt wird beim Landesparteitag am 7. November in Hannover, ein Gegenkandidat für die Nachfolge von Kai Seefried auf diesem Posten ist nicht in Sicht. Wird er gewählt, muss er die Landespartei in den nächsten zwei Jahren durch Bundestags-, Kommunal- und Landtagswahlkampf führen. Der 39-Jährige Landtagsabgeordnete und Ratsherr sagte auf Nachfrage, er wolle auch sein Amt als Fraktionssprecher der CDU im Rat der Stadt beibehalten.

