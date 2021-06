CDU nominiert Kandidaten in Neustadt, Schneeren und Mariensee

Neustadt

Die amtierende Ortsbürgermeisterin der Kernstadt, Melanie Stoy, ist die Spitzenkandidatin des CDU-Ortsverbands für die Kommunalwahl am 12. September. Die Wahl fand im Rahmen der Hauptversammlung des Ortsverbands coronabedingt auf dem Tanzboden der Big-Valley-Ranch an der Nienburger Straße statt. Weitere Kandidaten für die Ortsratsliste sind der Ratsherr Heinz-Jürgen Richter, Pascal Brosowksim Hergen Scheve, Dietmar Fienemann, Hartmut Wagner, Daniel Gornig, Andreas Kempa, Reinhard Sänger, Peter Gerold und Jürgen Schart. Bei der Ortsratswahl 2016 wurde die CDU in der Kernstadt mit 26,2 Prozent der Stimmen die stärkste Kraft im Ortsrat.

Richter ist neuer Vorsitzender

Die Partei hat auch einen Nachfolger für den bisherigen Ortsverbandsvorsitzenden Johannes Laub zu bestimmen. Ratsherr Heinz-Jürgen Richter wurde einstimmig für den Posten gewählt, seine Vertreter sind Melanie Stoy und Pascal Brosowski. Der neue Vorsitzende bedankte sich per Videoschalte bei seinem Vorgänger. „Der CDU-Ortsverband hat mit Laub einen außergewöhnlichen, jungen Mann mit einem herausragenden Talent für Politik verloren“, sagte Richter. Als Dankeschön übergab er einen Urlaubsgutschein in Mardorf.

Generationswechsel in Mariensee

Ortsbürgermeister Uli Baulain (re.) und CDU-Stadtverbandsvorsitzende Silvia Luft (2. v. re.) präsentieren die Kandidat*innen nach der Listenaufstellung in Wulfelade: Nils Vehrenkamp, Katharina Vehrenkamp, Jan Röhrbein, Albert Meyer, Corinna Pahl-Seegers, Torsten Lühring und Friedhelm Klingemann (v. links) Quelle: privat

Einen Generationswechsel gibt es bei dem CDU Ortsverband in Mariensee. Dort werden die Ortsräte Heiner Zieseniß, Heinrich Dettmering und Martin Suhr nicht mehr zur Wahl antreten. Dafür steigt die Zahl der weiblichen Kandidaten. Angeführt wird die Liste vom amtierenden Ortsbürgermeister und Vorsitzenden des Ortsverbands Ulrich Baulain, gefolgt von Corinna Pahl-Seegers, Friedhelm Klingemann, Jan Röhrbein, Katharina Vehrenkamp, Torsten Lühring, Nils Vehrenkamp und Albert Meyer. „Unsere Kandidaten sind eine gute Mischung aus erfahrenen Ortsratsmitgliedern und Nachwuchs, der frische Impulse bringt“, sagt Baulein. 2016 konnte die CDU bei der Ortsratswahl in Mariensee 68,6 Prozent der Stimmen gewinnen.

Porscha ist Spitzenkandidat in Schneeren

Gruppenfoto des CDU-Ortsverbands Schneeren zur anstehenden Ortsratswahl am 12. September. Als Spitzenkandidat steht Stefan Porscha (rechts) ganz oben auf der Liste. Quelle: privat

Der CDU-Ortsverband Schneeren hat den amtierenden Ortsbürgermeister Stefan Porscha als Spitzenkandidaten für die Ortsratswahl nominiert. Der 53-jährige Polizist bekleidet das Amt seit 2008. Auf weiteren Listenplätzen treten an: Henning Krüger, Christian Thieße, Maik Wiebking, Marcel Wiegmann, Steffen Struckmann, Heiko Schwarz, Heinrich Jathe, Franziska Portscha und Michael Neikes. 2016 wurde die CDU in Schneeren bei der Ortsratswahl mit 53,5 Prozent der Stimmen die stärkste Partei. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Dagmar Günther von Kreis- und Ortsverband ausgezeichnet.

Von Mario Moers