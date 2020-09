Neustadt

Sie haben lange getüftelt, um ihren „Willkommensort“ für Migranten auch unter Pandemiebedingungen wieder öffnen zu können. Nun laden die Koordinatoren und ihr Helferteam wieder regelmäßig montags in das Familiencafé Vielfalt im Gemeindehaus, An der Liebfrauenkirche, ein. Die Koordinatoren Janet Breier und Dieter Jaehnke freuen sich, dass das pünktlich zur Woche der Diakonie mit dem Thema „Mitreden“ klappt.

Um Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, bietet das Team zwei getrennte Durchläufe an: Jeweils montags von 14.45 bis 15.45 Uhr und von 16 bis 17 Uhr können die Gäste an den Tischen im Gemeindesaal Platz nehmen, um sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen. Freiwillige betreuen währenddessen die Kinder im Garten, bei schlechtem Wetter weicht die Gruppe in die Kirche aus. Wer Lust hat, kann sich der kleinen Bastelstube anschließen.

Sozialpädagoge informiert zu Migrationsfragen

Ab sofort wird überdies der Diplom-Sozialpädagoge Joseph Sebuh wöchentlich eine Migrationsfachberatung anbieten. Schwerpunkte dabei sind Informationen zu aufenthalts- und sozialrechtlichen Fragen, Beratung zur Sprachkompetenz und Vermittlung in passgenaue Sprachkurse, Integration in Bildung, Ausbildung und Arbeit sowie Unterstützung bei der Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse. Auch Informationen über das deutsche Bildungssystem gibt Sebuh seinen Besuchern mit. „Wir bitten die Anlaufstellen und Einrichtungen für Geflüchtete sowie Alltagsbegleiter, ihre Schützlinge auf diese Beratung aufmerksam zu machen“, sagt Jaehnke.

Fragen beantworten Dieter Jaehnke, Telefon (05032) 4942, (0176) 55984620, E-Mail: dieter.jaehnke@evlka.de, und Janet Breier, Telefon (05032) 9669958, E-Mail janet.breier@evlka.de.

