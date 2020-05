Neustadt

Still ruht der Campingplatz am Tannenbruchsee. Sechs Jahre ist es her, seit ein neuer Eigentümer ankündigte, das idyllisch gelegene, aber heruntergekommene Gelände am Meteler Ortsrand in ein Ferienhaus-Paradies umzuwandeln. 137 Häuser, darunter 110 kleine und 27 größere, sollen Gäste dorthin locken, wo derzeit nur noch ein paar Dauercamper zwischen verwaisten und vermüllten Parzellen wohnen. „Camping ist hier einfach nicht mehr gefragt. Die Leute erwarten viel mehr Komfort“, sagt Betreiber Leonid Immermann über das neue Konzept.

Allerdings hat sich auf dem Platz wenig getan, seit die von Immermann geleitete Levian Management UG das Gelände 2014 übernommen hat. Baupläne und Konzepte wurden erstellt, eingereicht, überarbeitet und neu erstellt. Doch diese Phase ist vorbei. Denn seit einem Monat wird gebaut.

Ferienhäuser kommen aus der Ukraine

Der Rohbau des ersten Ferienhauses an der Meteler Straße vermittelt zum ersten Mal eine Vorstellung davon, wie es dort künftig aussehen könnte. Es ist ein Zugeständnis der Stadt, die dem Betreiber zwei Musterhäuser erlaubt hat, quasi als Testballon und um potenzielle Interessenten anzulocken.

„Ich bin vorsichtig optimistisch, dass es jetzt endlich vorangeht“, sagt Immermann. Die Nachfrage nach seinen geplanten Ferienhäusern ist angeblich „riesig“. Die Leute, meint der Betreiber, wollten im Corona-Sommer in Deutschland Urlaub machen. Jeder verlorene Monat sei für ihn potenziell verlorenes Geld. Das widerspricht allerdings dem Zeitplan der Stadt. Ohne Bebauungsplan darf Immermann vor 2021 nicht weiterbauen.

Das Konzept des Betreibers sieht vor, die in der Ukraine gefertigten Ferienhäuser (40-60 Quadratmeter) an private Investoren zu verkaufen. Die können sie selber nutzen oder ihrerseits vermieten. „Wir gehen von Renditen bis zu zwölf Prozent aus“, sagt Immermann. Neben Privatleuten zielt sein Konzept auf Sportvereine oder Schulklassen. Gerade die ruhige, naturnahe Abgeschiedenheit des Platzes sei für viele reizvoll, sagt er.

Abgewrackt: Der Campingplatz wird derzeit ausschließlich von Dauergästen genutzt, viele Parzellen sind verwaist. Quelle: Mario Moers

Campingparzellen sollen nach und nach abgerissen werden

Im vergangenen Sommer hatte sich der Geschäftsführer der Levian Management UG über das „Schneckentempo“ in der Bauverwaltung beklagt. Er wollte loslegen, doch die Verwaltung forderte klare Pläne und Konzepte. Seit einem Austausch mit den Verantwortlichen im Rathaus am Wochenbeginn ist er positiv gestimmt. „Es war ein gutes Gespräch“, sagt Immermann.

Konkret wurde besprochen, was beiderseits notwendig ist, um die nötige Änderung des Bebauungsplans endlich einzutüten. „Es gab viel Absprachebedarf“, kommentiert Stadtsprecherin Nadine Schley den aktuellen Stand. Der Bebauungsplan für Immermanns Konzept soll bis Ende 2020 den Rat der Stadt Neustadt passiert haben und Anfang 2021 gültig werden. Das ist die Voraussetzung, um den Großteil der Campingparzellen – nach und nach – mit Ferienhäusern zu bebauen.

Idyll am Tannenbruchsee. Das kleine Gewässer liegt ruhig und bietet rundherum viel Grün. Quelle: Mario Moers

Zwei Stände sollen zugänglich bleiben

„Wenn es vorangeht und da vielleicht auch ein nettes Ausflugslokal entsteht, begrüssen wir das“, sagt Otternhagens Ortsbürgermeister Wilfried Schneider ( CDU). Der Ortsrat hatte sich bereits 2019 für das Vorhaben ausgesprochen. Im vergangenen Sommer hat Schneider selbst den Platz besichtigt. Ganz wichtig ist ihm der weiterhin freie Zugang für alle Ausflügler an den Badesee. Den soll es auch nach dem Umbau geben. „Zwei öffentliche Strände wird es geben“, versichert Immermann.

Dauercampern droht Kündigung Der Campingplatz am Tannenbruchsee entstand 1974. Damals wurden 133 Stellplätze geschaffen. Aus denen wurden irgendwann 220, illegal. In all den Jahrzehnten gab es zahlreiche Eigentümerwechsel, zeitweise Gastronomie und geregelten Badebetrieb. Um die Jahrtausendwende beschäftigten der Wildwuchs und das Dauercamping in der rechtlichen Grauzone den Orts- und Stadtrat. Denn Wohnen ist auf dem Campingplatz eigentlich nicht erlaubt. 1996 wollte die Stadt sogar Parzellen räumen lassen. Dieser Konflikt hat sich inzwischen gelegt. Mit dem derzeit geplanten Bau von Ferienhäusern, müssen die Dauergäste allerdings erneut mit einer Kündigung rechnen. Dann stünde in Metel nur noch eine Restfläche für das mobile Campen zur Verfügung.

Von Mario Moers